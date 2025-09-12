Șase tineri din România selectați între cei 4700 de participanți la European Forum Alpbach/ Dialoguri cu lideri europeni și din alte țări

Printre cei 4700 de participanți din 126 de țări la Forumul European Alpbach din acest an s-au aflat și șase bursieri români. Ei au ajuns în Alpbach în urma unui proces de selecție coordonat de Initiative Group Alpbach România (IGAR), clubul care ne reprezintă țara în administrația forumului.

Am fost unul dintre acești bursieri și pot spune că pentru cei din România, experiența de la Alpbach nu înseamnă doar acces la lideri globali, ci și responsabilitatea de a aduce înapoi acasă ideile discutate. Într-o Europă în criză de încredere, dialogul transfrontalier rămâne cea mai importantă resursă. Pentru țara noastră, menținerea reprezentării la Alpbach depinde exclusiv de activitatea voluntară a IGAR, fondat în 2013.

Despre activitatea IGAR am stat de vorbă cu Ana, board member al acestuia. Ea ne-a spus că, în fiecare an, datorită reprezentării noastre acolo, câțiva tineri români pot participa în calitate de bursieri. Bursa acoperă costurile de participare la eveniment, cazarea și mâncarea pentru două săptămâni în Alpbach.

În materialul video realizat pentru ENTR am detaliat alături de Ana ce este acest forum și ce se întâmplă în prima săptămână și, respectiv, în a doua săptămână.

Forumul a avut loc în perioada 16-29 august, în Austria. El are ca scop facilitarea dialogului între tineri studenți, cercetători, profesori, oameni de afaceri, jurnaliști interesați de viitorul Europei. Tema acestei ediții a fost „Recharge Europe”, care vine în contextul socio-politic de după alegerile de anii trecuți din țările europene. Temele principale de discuție au fost democrația, securitatea, schimbările climatice și economia.

Anul acesta, forumul a serbat 80 de ani de la înființarea lui de către Otto Molden, student la Viena pe atunci, și Simon Moser, profesor de filosofie. În Alpbach s-a dezvoltat ideea unei Europe unite din punct de vedere politic și intelectual, în contextul postbelic. [Conform istoriei evenimentului, în primii ani de la creare, majoritatea participanților erau tineri implicați în mișcările de rezistență național-socialiste.]

Cele două săptămâni ale forumului sunt structurate în cinci module. Primul, Euregio Days, reunește lideri ale regiunilor Tirol, Tirolul de Sud și Trentino. Cel de-al doilea modul, cu un program intens pentru bursieri, se intitulează Seminar Days. Pe parcursul unei săptămâni, bursierii participă la două seminare zilnic. Unul este dimineața și unul după-amiaza, iar ele sunt alese în funcție de preferințele lor.

Între seminare, la prânz, sunt organizate discuții spontane pe diferite teme – ele se aseamănă unor conferințe sau focus group-uri. „Conferențiarii” sunt chiar tineri bursieri care-și doresc să împărtășească din experiențele lor academice sau profesionale sau care au o idee de proiect ce merită auzită și șlefuită cu ajutorul celorlalți.

Ultimele trei module ale forumului, Lab Days, Europe in the World Days și Austria in Europe Days, au loc în cea de-a doua săptămână. La conferința de deschidere a modulului Europe in the World Days a participat și Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu. Înainte de eveniment, ea a avut o scurtă întâlnire cu bursierii români, în cadrul căreia i-a întrebat „Cum vă pot reprezenta eu pe voi, tinerii, mai bine?”.

Ultimele zile ale forumului sunt încărcate de conferințe, mese rotunde și dezbateri. Un aspect inedit al forumului este că promovează conferințele într-un format atipic: prin drumeții. În fiecare zi, un grup de „speakeri” pleacă în plimbare prin apropierea satului Alpbach. O dată la 20 de minute, se opresc, pentru ca fiecare să ia cuvântul, moment urmat de un dialog între participanți, pe poteci, până la următorul popas. Acest tip de conferințe e un prilej de a cunoaște profesioniști din diverse domenii de-aproape, într-o conversație relaxată. La una dintre aceste drumeții a participat drept conferențiar Elena Calistru, fondatoarea ONG-ului Funky Citizens. Ea a vorbit despre ultimele alegeri prezidențiale din România și cum asociația a încercat să combată dezinformarea.