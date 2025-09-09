Vladimir Putin îi acordă generalului Valeri Gherasimov o medalie pentru „curaj, vitejie şi dăruire” / Pe numele şefului statului major general al forţelor armate ale Rusiei a fost emis un mandat de arestare de către Curtea Penală Internaţională pentru presupuse crime comise în războiul din Ucraina

„Preşedintele rus Vladimir Putin i-a acordat luni Ordinul pentru Curaj generalului de armată Valeri Gherasimov, şeful statului major general al forţelor armate ale Rusiei şi comandantul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, informează marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Gherasimov, unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă şi împotriva căruia Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pentru presupuse crime în Ucraina, este considerat principalul arhitect al strategiei de război modern a Rusiei. El a împlinit luni 70 de ani.

Ordinul pentru Curaj, o prestigioasă decoraţie de stat, i-a fost acordat lui Gherasimov „pentru curaj, vitejie şi dăruire demonstrate în îndeplinirea datoriei militare”, conform unui decret publicat luni seară pe un site oficial al Rusiei, echivalentul Monitorului Oficial.

Se crede că Gherasimov deţine una dintre cele trei serviete nucleare ale Rusiei care pot transmite ordine pentru un atac nuclear. El a jucat mai multe roluri cheie, de la capturarea peninsulei Crimeea de către Rusia de la Ucraina în 2014 şi până la sprijinul militar inovator acordat de Rusia preşedintelui Bashar al-Assad în războiul civil sirian.

Statele Unite l-au sancţionat a doua zi după invadarea Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, considerându-l unul dintre oficialii direct responsabili. Putin l-a desemnat pe Gherasimov să conducă campania din Ucraina în ianuarie 2023.

Gherasimov, împreună cu ministrul apărării de la acea vreme, Serghei Şoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost aspru criticat de influenţii bloggeri de război ai Rusiei pentru eşecurile armatei din primul an de război, când aceasta a suferit o serie de eşecuri şi retrageri jenante.