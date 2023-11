Vizită surpriză a lui Vladimir Putin la cartierul general militar al operațiunii din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a efectuat în noaptea de joi spre vineri o vizită surpriză la cartierul general al armatei ruse pentru operațiunea din Ucraina, la Rostov pe Don (sud), după cum a anunțat Kremlinul.

Aceasta este a doua deplasare a șefului statului rus la Rostov în mai puțin de o lună, notează Le Figaro. Vladimir Putin „a vizitat cartierul general al forțelor armate ruse din Rostov pe Don, după ce și-a încheiat vizita oficială în Kazahstan”, unde a petrecut întreaga zi de joi, a precizat Kremlinul într-un comunicat.

În timpul vizitei sale, președintele rus a fost însoțit de ministrul său al apărării, Serghei Șoigu, și de șeful Statului Major și comandantul operațiunilor militare din Ucraina, Valeri Gherasimov, potrivit aceleiași surse.

Lui Vladimir Putin i-au fost prezentate noi echipamente militare și a ascultat rapoarte privind progresul “operațiunii militare” în Ucraina, adaugă comunicatul. Vladimir Putin vizitase deja Rostov pe Don la sfârșitul lunii octombrie pentru discuții cu oficiali militari despre ofensiva rusă.

Aproape de Ucraina, Rostov pe Don a devenit un centru operațional pentru forțele rusești care au atacat Ucraina. Vladimir Putin a vizitat deja cartierul general militar din acest oraș în august și în martie. În iunie, orașul a fost, de asemenea, scena unei revolte spectaculoase a mercenarilor Wagner, care au ocupat pentru scurt timp cartierul general al armatei înainte de a pune capăt rebeliunii lor.

Late today:

Vladimir Putin met with the leaders of the Russian army in Ukraine in the city of Rostov, and the president listened to reports about the progress of the war in Ukraine and was briefed on new models of military equipment. pic.twitter.com/GdwIMV4SSh

— S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 10, 2023