Vinea Apoldia Maior Fest, festival al vinului organizat de Universitatea de Științe Agricole din Cluj, în județul Sibiu / Aici deține un domeniu viticol / Clujenii au în portofoliu 14 etichete

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a sărbătorii vinurilor – Vinea Apoldia Maior Fest, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, și va reuni, ca în fiecare an, muzica de calitate, vinurile și mâncarea tradițională, într-un decor unic.

USAMV Cluj-Napoca produce vinuri din anul 2020, în podgoria situată la circa doi km de Apoldu de Sus, iar până în prezent are în portofoliu 14 etichete, unele fiind deja premiate la nivel national și internațional.

Organizatorii anunță o ”sărbătoare a bogatei recolte de struguri din această toamnă”, într-o atmosferă întregită de spectacole și recitaluri.

Biletele vor putea fi achiziționate direct la locație, în ziua evenimentului, la prețul de 150 de lei. Copiii sub 12 ani vor avea acces gratuit, în timp ce pentru cei cu vârste între 12-18 ani prețul biletelor va fi de 50 lei.