Viktor Orban: Ungaria nu poate fi ocolită în chestiunea aderării Ucrainei / La fiecare capitol deschis, respectiv închis a fost nevoie de toate statele membre, iar acest lucru nu poate fi schimbat

Prin ocolirea Ungariei, prin trucuri juridice, procesul de aderare a Ucrainei la UE nu poate fi deschis, a declarat miercuri, la Copenhaga, premierul Viktor Orbán, înainte de summit-ul neoficial al UE, răspuzând la întrebările jurnaliştilor, potrivit Rador Radio România.

„Cred că trucurile juridice nu funcționează, văd declarații în acest sens. Toate procesele de extindere au fost desfășurate până acum în cadrul aceluiași sistem juridic. La fiecare capitol deschis, respectiv închis a fost nevoie de toate statele membre, iar acest lucru nu poate fi schimbat”, a precizat premierul ungar, care a adăugat: În această situație, are aliați tăcuți, dar puțini sunt cei care chiar își exprimă opiniile.

De altminteri, în Ungaria a avut loc un referendum privind aderarea Ucrainei la UE, unde poporul ungar a decis că nu va susţine această aderare. Ungaria – spre deosebire de multe alte țări – este o țară democratică, „în țara noastră, poporul decide asupra problemelor importante”, a subliniat Viktor Orbán, care a adăugat: Conform poziției ungare, este nevoie de un acord strategic cu Ucraina, nu de statutul de membru al țării în UE, deoarece aderarea acesteia ar însemna că UE ar fi târâtă în războiul ruso-ucrainean, ceea ce nu se poate întâmpla. Pe de altă parte, o parte semnificativă din fondurile UE ar merge către Ucraina. Ucraina este o țară care luptă eroic, așa că nu există nicio îndoială că trebuie sprijinită.

Conform declarației sale, în cadrul reuniunii informale vor fi discutate trei probleme serioase, care trebuie combătută. Prima este că vor să adopte anumite decizii politice, astfel încât Uniunea Europeană, inclusiv Ungaria, să recunoască războiul ucraineno-rus ca fiind propriul război. Această recunoaştere a fost propusă de premierul polonez, dar este susţinută şi de președintele Cmisiei Europene. A doua este că UE ar trebui să acorde Ucrainei mai mulți bani în acest context, iar a treia este accelerarea procesului de aderare a Ucrainei. Şi în consecinţă, o a patra este că „nu ar trebui să cumpărăm petrol și gaze din Rusia”.

Toate acestea sunt contrare intereselor Ungariei, iar eu trebui să spun nu la aceste chestiuni. Asta se numește „luptă în cușcă”. Mai mult, acum suntem atacaţi din toate părțile, pentru că unii colegi ai mei, unii oficiali ai Comisiei Europene nu sunt de acord cu mine, dar nu este de acord cu mine nici opoziţia de acasă. Așadar, va fi o zi dificilă, tare, dar vom lupta, a afirmat premierul ungar.

În ceea ce privește intenția Uniunii Europene de a gestiona împreună procesul de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova, Viktor Orbán a spus că acestea sunt două țări separate. Mai mult, Ucraina nu este o țară suverană, deoarece nu știm unde este granița sa estică și nu știm câți locuitori are, și nu poate sta pe propriile picioare.

„Așadar, dacă am decide mâine dimineață sau în această după-amiază să nu dăm mai mulți bani Ucrainei, Ucraina ar înceta să existe ca stat. Prin urmare, problema Ucrainei nu poate fi amestecată cu nimic altceva. Uniunea Europeană finanțează totul pentru Ucraina, armata, administrația publică, pensiile, și acesta este un fapt financiar, a precizat oficialul ungare, care a adăugat: Felicitări câștigătorului alegerilor din Republica Moldova!

La întrebarea privind funcționarea conductei petroliere Prietenia, premierul a spus: speră că va funcționa așa cum a funcționat până acum. Uneori, când ucrainenii bombardează secțiunile de pe partea rusă, aceasta se oprește, dar deocamdată funcționează. El a menționat că s-a consultat cu liderii MOL înainte de a pleca la Copenhaga, astfel că cunoaște poziția MOL cu privire la aceste probleme și încearcă să o reprezinte.

De altfel, Ungaria este o țară suverană și decide independent de unde să cumpere surse de energie. De asemenea, principala conductă către Ungaria vine din Rusia. Deși există o conductă dinspre Croația, prin care Ungaria poate cumpăra petrol, dar cantitatea respectivă nu este suficientă.

Din cauza poziției sale geografice, Ungaria nu are altă opțiune, fiind un stat fără ieșire la mare, a explicat Viktor Orbán, care a subliniat – răspunzând, de asemenea, la o întrebare: „Situația actuală este că o greșeală poate duce la un război mondial. Aşadar, nu este vorba de un pericol care poate fi determinat procentual pe baza unui calcul rațional, ci mai degrabă există o situație atât de tensionată, plină de conflicte, încât dacă cineva, un jucător mai serios, o țară mai mare precum Ungaria, face o greșeală, se poate întâmpla orice, chiar și un război mondial. Aceasta este problema”.

Referitor la construirea unui „zid de drone”, a declarat: susțin toată cooperarea militară în cadrul Uniunii Europene. De altfel, „dacă ceva zboară în Ungaria și nu ne aparține, îl vom doborî. Indiferent dacă există un zid de drone sau dacă nu există”. (Sursa: MTI / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu)

