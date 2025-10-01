Cum vrea să ocolească Bruxelles-ul veto-ul ungar pentru a admite rapid Ucraina și Republica Moldova în UE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a promova negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova în UE, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit Politico, propunerea lui Costa ar crea posibilitatea pentru un vot cu majoritate calificată în vederea deschiderii așa-numitelor clustere de negociere pentru cele două țări, deoarece regulile actuale impun aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE pentru fiecare etapă a procesului de aderare.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere, Guillaume Mercier, a declarat luni: „Posibilitatea ca Consiliul să decidă cu majoritate calificată asupra anumitor etape intermediare în procesul de extindere ar merita examinată”.

Deși planul lui Costa necesită în continuare unanimitate pentru aprobarea aderării finale a unei țări – păstrând dreptul decizional colectiv al statelor membre în etapa finală -, diminuarea pragului pentru începerea negocierilor ar putea accelera procesul. Acest pas ar ajuta țările candidate, precum Ucraina și Republica Moldova, să înceapă reformele necesare pentru alinierea la normele UE, chiar dacă unul sau două state membre se opun oficial începerii negocierilor.

Potrivit diplomaților UE, propunerea lui Costa ar oferi o modalitate de a depăși vetourile repetate ale lui Viktor Orbán, care au blocat până acum progresul Ucrainei și Republicii Moldova. „Atunci când o țară este obstrucționată fără niciun motiv obiectiv, în pofida îndeplinirii criteriilor, credibilitatea întregului proces de extindere este în pericol”, a spus Mercier.

Deși Comisia Europeană sprijină eforturile de accelerare a procesului, aceasta a subliniat că decizia de a promova negocierile de aderare la UE aparține, în cele din urmă, statelor membre.

„De fapt este responsabilitatea statelor membre de a lua decizia cu privire la următorii pași și sperăm că vom putea deschide în curând primul cluster”, a declarat Guillaume Mercier.

Potrivit Politico, clusterele sunt etape cheie în procesul de aderare la UE: cele 35 de capitole de negociere sunt grupate în șase domenii de politică, cum ar fi drepturile fundamentale, piața internă și competitivitatea.

Comisia Europeană a semnalat anul trecut, la revizuirea politicii de preaderare, o oarecare deschidere față de extinderea votului cu majoritate calificată, după ce mai mulți lideri ai UE au pledat pentru un proces de aderare mai rapid.

În discursul său de evaluare privind starea Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, de asemenea, necesitatea extinderii votului cu majoritate calificată în anumite domenii, menționând în mod special politica externă – dar lăsând deschisă posibilitatea și pentru alte domenii.

La întrebarea, dacă extinderea UE ar putea intra în această categorie, Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, a răspuns luni: „Într-adevăr, acest lucru ar putea fi examinat”.

Sursa: HIRADO.HU / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu