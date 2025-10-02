Cum se face curățenie într-un spital privat, care nu a înregistrat niciodată infecții nosocomiale

Infecțiile din spitale omoară oameni. O realitate pe care o întâlnim mult prea des în România, dar care poate fi schimbată, dacă există cu adevărat implicare și interes în binele pacienților. Ne demonstrează că se poate, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” din Pantelimon, Ilfov, un centru medical ridicat de la zero exclusiv din fonduri private.

Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului ”Sfântul Sava cel Sfințit” explică modul în care se face curățenie, dacă această activitate este o preocupare esențială, pentru binele pacienților și al angajaților.

”La noi, nu se spală cu mopul în găleată, trecând dintr-un salon în altul. Spitalul nostru are încă de la deschidere mașini automate pentru curățenie, dedicate fiecărei secții. Folosim doar dezinfectanți avizați de Ministerul Sănătății, în formule respectate cu strictețe. Fiecare palier are mașina sa automată pentru curățenie. Sălile de terapie au mașini separate, sala de mese și bucătăria, mașini separate. Desigur, sunt deosebit de scumpe, nu se compară cu prețul unui mop, însă siguranța pacienților și a angajaților spitalului primează.

Poate că toți managerii de spitale din România ar trebui să aibă un singur deziderat: Atunci când ne dorim cu adevărat binele pacientului, putem. Trebuie să putem!”

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” sunt internate cazuri grave și foarte grave de pacienți imobilizați în urma unor accidente rutiere, accidente de muncă sau afecțiuni neurologice, cardiovasculare, după intervenții chirurgicale complicate sau cu afecțiuni degenerative severe. Atenția acordată mediului în care se desfășoară activitățile de recuperare medicală intensivă este deosebită, iar curățenia este esențială.

Managerul spitalului, Alina Ion, spune că nu s-a confruntat niciodată cu vreo infecție intraspitalicească, acest lucru fiind imposibil acă se respectă cu strictețe normele și regulile de curățenie și dezinfectare a tuturor spațiilor accesibile pacienților și personalului.

Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru de recuperare medicală cu spitalizare continuă, ce dispune de o capacitate mare de cazare – 111 de paturi – și este dedicat exclusiv pacienților adulți cu afecțiuni neurologice, neurochirurgicale, oncologice, ortopedice, post-ATI, în stare vegetativă, minim conștienți sau cu scleroză multiplă în stadiu avansat.

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str Cozieni nr 2, Pantelimon

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/