Viitorul cancelar german Friedrich Merz dedică mesajul său de 8 Martie femeilor din Ucraina: „Curajul şi puterea lor sunt de neegalat. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a apăra libertatea lor, dar şi libertatea noastră”

Liderul conservator din Germania, Friedrich Merz, care va deveni cel mai probabil viitorul cancelar al ţării sale, a transmis un mesaj puternic de susţinere pentru Ucraina, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, aducând un omagiu femeilor din această ţară şi îndemnând să fie făcute toate eforturile posibile pentru a sprijini Ucraina „în lupta împotriva agresorului rus”, transmite News.ro.

„Astăzi, de Ziua Internaţională a Femeii, ne uităm la femeile care îşi riscă în prezent viaţa pentru pace în Europa, în Ucraina. Fie pe linia frontului, fie în spitale sau fugind de violenţă şi distrugere. Ele luptă pe linia frontului, oferă ajutor vital ca medici şi paramedici, organizează rezistenţa sau menţin infrastructura în funcţiune în oraşele distruse”, a scris pe X viitorul cancelar postând pe mesajul împreună cuo fotografie în care o femeie în haine de casă trece îngândurată prin faţa unui bloc de locuinţe distrus de un bombardament.

„Fie că este vorba despre mame care îşi pierd copiii, femei ai căror soţi apără graniţele teritoriale ale ţării sau fete care trebuie să crească fără părinţi – suferinţa, sacrificiul şi efortul pe care femeile şi fetele din Ucraina trebuie să le îndure zilnic nu pot fi contrabalansate. Curajul şi puterea lor sunt de neegalat”, spune Merz înainte de a încheia cu un mesaj de susţinere fără echivoc pentru Ucraina: „Mai mult ca oricând, suntem alături de Ucraina. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva agresorului rus. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a apăra libertatea lor, dar şi libertatea noastră. Pentru că angajamentul lor este angajamentul nostru al tuturor pentru o lume în care libertatea şi justiţia nu sunt negociabile”, punctează Merz.



Am heutigen #Weltfrauentag schauen wir auf die Frauen, die aktuell in der Ukraine ihr Leben für den Frieden in Europa aufs Spiel setzen. Ob an der Front, in den Krankenhäusern oder auf der Flucht vor Gewalt und Zerstörung. Sie kämpfen an der Front, leisten als Ärztinnen und… pic.twitter.com/hJJZjC2IXR

— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 8, 2025

Mesajul său ferm de susţinere pentru Ucraina vine în contrast cu atitudinea Casei Albe, care a oprit ajutorul militar şi furnizarea de informaţii Ucrainei, lăsând-o pradă atacurilor ruse.

Conservatorii lui Friedrich Merz, câştigătorul alegerilor germane, şi social-democraţii (SPD) au anunţat că au încheiat sâmbătă discuţiile preliminare privind formarea unui guvern de coaliţie, promiţând să combată dur migraţia ilegală, să sprijine industria militară şi să stimuleze economia. Merz doreşte să formeze o coaliţie până de Paşte, care cade pe 20 aprilie anul acesta. El a avertizat că mai sunt „cinci minute până la miezul nopţii” – aluzie la ceasul apocalipsei – pentru ca Europa să se descurce singură în faţa unei Rusii ostile, în condiţiile în care SUA, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, nu mai sunt văzute ca un aliat de încredere.

Cele două partide speră să treacă prin parlament o lege de relaxare a limitelor de împrumut ale Germaniei pentru a relansa creşterea în cea mai mare economie a Europei şi a stimula cheltuielile militare. „Există o urgenţă enormă, în special în ceea ce priveşte bugetul (militar) al Bundeswehr”, a declarat Merz.