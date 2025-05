VIDEO Zhao Xintong, start incredibil de meci: Îl conduce cu 7-1 pe Mark Williams în finala CM snooker

Zhao Xintong reușește, cel puțin până la acest moment, turneul carierei la Crucible, chinezul în vârstă de 28 ani conducându-l cu 7-1 pe Mark Williams după prima sesiune a finalei Campionatului Mondial de snooker.

După ce l-a eliminat categoric, scor 17-7, pe Ronnie O’Sullivan în semifinale, Zhao impresionează și în finala de la Crucible, cel puțin în prima sesiune.

Asiaticul a condus cu 3-0 pe tabelă, moment în care Mark Williams a câștigat singurul său frame de până acum. Au urmat patru jocuri consecutive adjudecate de Zhao, iar la pauză s-a intrat cu un neverosimil 7-1.

Xintong a bifat break-uri de 141, 100, 47, 77, 71, 119 și 95 de puncte, în timp ce Williams a puntat o singură dată pe tabelă grație unui break de 66 de puncte.

Competiția de la Crucible poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport și pe aplicația Max.

Zhao este primul jucător chinez care ajunge în finala Campionatului Mondial.

Mark William a triumfat în trei rânduri la CM de la Crucible: 2000, 2003 și 2018.

Reamintim că în finala Campionatului Mondial mondial de snooker se joacă după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri, adică primul la 18.

Finala Campionatului Mondial de la Crucible, program

Duminică, 4 mai

A doua sesiune de la ora 21:00

Luni, 5 mai