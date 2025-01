VIDEO Sorana Cîrstea, în optimile WTA Linz după ce a revenit de la 0-1 la seturi

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA de categorie „500” de la Linz, după ce a revenit de la 0-1 la seturi contra jucătoarei Arantxa Rus.

Ocupantă a locului 88 mondial, Rus a câștigat primul set, scor 7-5, dar Sorana a avut puterea să revină în meci.

Jucătoarea noastră le-a câștigat pe următoarele două, scor 6-2, 6-3, iar calificarea în optimi a venit după un meci de două ore și 12 minute.

Locul 70 în ierarhia mondială, Sorana va primi pentru calificare 13.651 de dolari și 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În optimi, Cîrstea va da peste învingătoarea duelului dintre daneza Clara Tauson (favorită 8) şi Anhelina Kalinina (Ucraina).

De știut:

Raising the bar 📊 @sorana_cirstea forces the decider after taking the second set 6-2! #WTALinz pic.twitter.com/65r0qqszhh

And she’s just getting warmed up 😮‍💨@sorana_cirstea scores her first win since May after a three set thriller against Rus, 5-7, 6-2, 6-3!#WTALinz pic.twitter.com/Qr6iugRj9a

— wta (@WTA) January 27, 2025