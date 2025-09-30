VIDEO Scandal în WTA la duelul generațiilor dintre Bencic și Gauff: „Sunt prea bătrână pentru trucurile voastre”

Partida dintre Coco Gauff și Belinda Bencic a venit la pachet cu „scandalul momentului” din WTA. În meciul din sferturile de la Beijing (competiție de categorie 500), duelul generațiilor s-a încheiat cu un scandal în care elvețianca a acuzat echipa rivalei sale de „trucuri murdare”.

În timpul celui de-al doilea set, Belinda Bencic a avut o ieșire nervoasă și s-a adresat arbitrei de scaun. Elvețianca a acuzat echipa adversarei de depășirea limitei fair-play-ului.

Concret, Belinda (28 de ani) a protestat pentru faptul că oamenii din loja lui Gauff s-au manifestat zgomotos atunci când Bencic se pregătea să servească.

Acest lucru s-ar fi întâmplat în mod repetat, iar bucuria din loja americancei s-ar fi dus dincolo de regulile jocului și de limitele bunului simț.

Gauff (21 de ani) a avut în cele din urmă câștig de cauză, scor 4-6, 7-6, 6-2, după o revenire spectaculoasă.

Victoria a fost umbrită de un moment tensionat care a atras atenția fanilor și comentatorilor.

„Când punctul e gata, nu e nicio problemă, nu îmi pasă cum se comportă (n.r.. cei din loja lui Gauff). Dar când mă îndrept spre linie pentru a servi, nu trebuie să continue să celebreze punctul”, i-a transmis Bencic arbitrei de scaun.

Auzind discuția, Gauff a încercat să intervină pentru a lămuri situația. A fost însă respinsă categoric de rivala sa: „Nimeni nu vorbea cu tine. Aveam un dialog cu ea (n.r. arbitra de scaun). Eu am început asta? Echipa ta e cea care vorbește! Sunt prea bătrână pentru astfel de trucuri ale minții, ok?”, i-a spus Bencic americancei.

Întregul episod s-a viralizat pe rețelele sociale, părerile fanilor fiind împărțite în legătură cu acest moment: unii au susținut-o pe Gauff, iar alții au fost de părere că reacția Belindei a fost una justificată.