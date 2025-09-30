G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Scandal în WTA la duelul generațiilor dintre Bencic și Gauff: „Sunt…

Belinda Bencic este campioană olimpică și una dintre cele mai bune jucătoare din Elveția din circuitul WTA.
Belinda Bencic, scandal la WTA Beijing / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Scandal în WTA la duelul generațiilor dintre Bencic și Gauff: „Sunt prea bătrână pentru trucurile voastre”

Sportz30 Sep • 233 vizualizări 0 comentarii

Partida dintre Coco Gauff și Belinda Bencic a venit la pachet cu „scandalul momentului” din WTA. În meciul din sferturile de la Beijing (competiție de categorie 500), duelul generațiilor s-a încheiat cu un scandal în care elvețianca a acuzat echipa rivalei sale de „trucuri murdare”.

În timpul celui de-al doilea set, Belinda Bencic a avut o ieșire nervoasă și s-a adresat arbitrei de scaun. Elvețianca a acuzat echipa adversarei de depășirea limitei fair-play-ului.

Concret, Belinda (28 de ani) a protestat pentru faptul că oamenii din loja lui Gauff s-au manifestat zgomotos atunci când Bencic se pregătea să servească.

Acest lucru s-ar fi întâmplat în mod repetat, iar bucuria din loja americancei s-ar fi dus dincolo de regulile jocului și de limitele bunului simț.

Gauff (21 de ani) a avut în cele din urmă câștig de cauză, scor 4-6, 7-6, 6-2, după o revenire spectaculoasă.

Victoria a fost umbrită de un moment tensionat care a atras atenția fanilor și comentatorilor.

„Când punctul e gata, nu e nicio problemă, nu îmi pasă cum se comportă (n.r.. cei din loja lui Gauff). Dar când mă îndrept spre linie pentru a servi, nu trebuie să continue să celebreze punctul”, i-a transmis Bencic arbitrei de scaun.

Auzind discuția, Gauff a încercat să intervină pentru a lămuri situația. A fost însă respinsă categoric de rivala sa: „Nimeni nu vorbea cu tine. Aveam un dialog cu ea (n.r. arbitra de scaun). Eu am început asta? Echipa ta e cea care vorbește! Sunt prea bătrână pentru astfel de trucuri ale minții, ok?”, i-a spus Bencic americancei.

Întregul episod s-a viralizat pe rețelele sociale, părerile fanilor fiind împărțite în legătură cu acest moment: unii au susținut-o pe Gauff, iar alții au fost de părere că reacția Belindei a fost una justificată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.