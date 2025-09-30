Retragere temporară la vârful WTA: Accidentările o scot din circuit pe Paula Badosa

Paula Badosa, fostă ocupantă a locului doi mondial din WTA, a anunțat că se retrage temporar din tenis, principala cauză fiind accidentările, transmite presa iberică.

Ocupantă în prezent a locului 19 în ierarhia mondială, Badosa a fost nevoită să se retragă de la WTA Beijing, iar mai apoi a venit cu lămuriri: se retrage din circuit până în 2026.

Este al 37-lea abandon din cariera ibericei, Badosa fiind una dintre ghinionistele circuitului mondial feminin de tenis.

De această dată, Paula este chinuită de o problemă cronică la spate.

„Indiferent câte obstacole vor apărea în calea mea, vă promit asta: voi continua să lupt, voi continua să perseverez și voi continua să găsesc o modalitate de a reveni”, a punctat Badosa pe contul său de Instagram.

În vârstă de 27 de ani, Paula are patru titluri WTA cucerite până acum în carieră: 2024 – Washington DC; 2022 – Sydney; 2021 – Belgrad, Indian Wells.

În acest sezon, Badosa a fost semifinalistă la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Wishing @paulabadosa a speedy recovery and good health in these tough times She’s had a rough go of injuries and pauses the last 2-3 years. Hopefully she comes back stronger in 2026 🙏 pic.twitter.com/L6JSTRr4tq — TennisONE App (@TennisONEApp) September 30, 2025