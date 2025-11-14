„Prosecco-ul ar putea exploda”: un milion de sticle sunt retrase de pe piața americană / Italienii se apără: Sunt produse cu preț redus făcute de americani

Comisia pentru siguranța produselor de consum din SUA (CPSC) a anunțat retragerea de pe piață a aproximativ 941.400 de sticle de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco, vinul spumant al mărcii private Costco, cea mai mare lanț de hipermarketuri en gros din America, anunță Corriere della Sera.

Motivul: sticlele ar putea exploda chiar și fără a fi atinse, aparent din cauza unui defect al presiunii interne sau a unei anomalii a sticlei.

Potrivit gigantului american, retragerea vizează sticlele nedeschise de Prosecco Superiore DOCG, care „se pot sparge brusc”, chiar dacă nu sunt manipulate sau utilizate.

Această știre s-a răspândit rapid în mass-media americană, stârnind îngrijorare și în Italia: au existat deja zece rapoarte privind sticle care au explodat sau s-au spart, cu un caz în care un consumator a suferit o tăietură.

Costco le cere consumatorilor să nu returneze sticlele în magazine, deoarece există un risc ridicat ca acestea să se spargă în timpul transportului.

Recomandarea oficială este să le aruncați imediat, învelindu-le în prosoape de hârtie, punându-le într-o pungă de plastic și aruncându-le la gunoi. „Acest lucru reduce posibilitatea de rănire cu fragmente de sticlă în cazul unei explozii”, explică compania.

Incidentul survine într-un moment deosebit de complicat în relațiile dintre vinul spumant Treviso și Statele Unite, din cauza tarifelor impuse de administrația Trump.

Trebuie menționat că DOC exportă aproximativ 130 de milioane de sticle în SUA, reprezentând 23% din exporturi, cu o valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro; dealurile istorice din Conegliano și Valdobbiadene exportă „doar” 3,5 milioane de sticle, care sunt vândute în principal în restaurante și magazine de vinuri.

Situația economică actuală este rezumată în cuvintele lui Sandro Bottega, un antreprenor cunoscut: „De la intrarea definitivă în vigoare a tarifelor pentru vinurile italiene în SUA, importurile pe piața internă par să fi scăzut, așa cum arată și datele vamale (-26%)”, explică el.

„Din partea noastră, pe lângă confirmarea scăderii exporturilor pe piața internă, observăm o creștere a vânzărilor în canalul duty-free, care beneficiază în mod evident de neaplicarea taxelor”, continuă Bottega.

Povestea celor un milion de sticle care riscă să explodeze s-a răspândit în ultimele ore în Italia, provocând agitație în rândul producătorilor, care se tem acum de efectul publicității negative. Acest lucru se datorează și faptului că în SUA nu lipsesc ”clonele Prosecco”.

Unul dintre cele mai recente cazuri care a stârnit controverse a implicat compania californiană Rack&Riddle, unul dintre principalii producători de vinuri spumante din Statele Unite, care a imitat vinul spumant Treviso cu produsul său „Calsecco” pentru a exploata potențialul său de vânzare.

Prin urmare, riscul de deteriorare a imaginii întregului sector este considerabil, mai ales în combinație cu legislația foarte permisivă din SUA, în măsura în care, în urmă cu câteva săptămâni, a apărut pe rafturi chiar și un Prosecco care conținea THC, ingredientul activ din canabis.

Prosecco-ul vândut în supermarketuri este un „brand propriu”, o linie produsă exclusiv pentru această piață, care nu poartă numele producătorilor istorici venețieni; acestea sunt produse cu preț redus, care pun accentul mai mult pe marja de profit decât pe calitate.

Îmbuteliatorul de vin este F&F Fine Wines International, care comercializează marca în Statele Unite sub numele Ethica Wines.

Sticlele lor sunt din sticlă verde, cu etichete și capsule violet, vândute numai în magazinele Costco din douăsprezece state americane: Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota de Nord, Nebraska, Ohio, Dakota de Sud și Wisconsin.