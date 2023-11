VIDEO Protestatarii pro-Palestina au scandat pe străzile din București un slogan revendicat de teroriștii Hamas, care neagă existența Israelului

Protestatarii pro-Palestina au scandat pe străzile din București un slogan revendicat de teroriștii Hamas, care neagă existența Israelului, la marșul care a avut loc sâmbătă, în Piața Universității, începând cu ora 14:00: ”From the river to the sea, Palestina will be free” (De la râu până la mare, Palestina va fi liberă, n.red.).

Evenimentul a fost organizat de pagina de Facebook ”Solidaritate România-Palestina”, iar organizatorii invocă ”uciderea în masă de către Israel a civililor din Fâșia Gaza”: ”Până când focul nu se va opri, nici noi n-o să încetăm să ieșim în stradă”.

În realitate, Israelul a fost atacat cu cruzime de organizația teroristă Hamas în 7 octombrie. 1400 de persoane au fost ucise doar în prima zi a atacului, sute de ostatici au fost luați în Fâșia Gaza, iar autoritățile israeliene au făcut publice imagini greu de urmărit cu torturarea și uciderea civililor capturați de teroriștii Hamas.

Sloganul strigat și pe străzile din București este auzit la aproape toate manifestațiile pro-Palestina și anti-Israel care s-au extins rapid în mai multe sate europene și în SUA. Dictonul face referire la teritoriul dintre râul Iordan, care mărginește estul Israelului, și Marea Mediterană, la vest, explică The Guardian, care arată că teroriștii Hamas revendică sloganul în vederea negării existenței statului Israel.

„Hamas respinge orice alternativă la eliberarea deplină și completă a Palestinei, de la râu până la mare”, se arată în constituția organizației teroriste din 2017.

Ministrul britanic de Interne, Suella Braverman, a scris pe Twitter după recentele proteste din Marea Britanie – în care mii de oameni au scandat „de la râu la mare, Palestina va fi liberă” – că sloganul a fost „înțeles pe scară largă ca o cerere de distrugere a Israelului”. Ea a adăugat: „Încercările de a pretinde contrariul sunt neserioase”.

Deputatul laburist Andy McDonald a fost suspendat din Partidul Laburist pentru că a împrumutat din această frază care susține eradicarea Israelului: