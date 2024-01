VIDEO Primul transplant parţial de inimă din lume, un succes la început de an

Un nou-născut din Statele Unite este prima persoană din lume care a fost supusă vreodată unui transplant parţial de inimă. Specialiştii americani au realizat primul transplant al părţii din inimă care conţine valvele aortică şi pulmonară, relatează News.ro.

Transplant parţial de inimă a obţinut rezultatele pe care cercetătorii le aşteptau de mai mult de un an: valve şi artere funcţionale care cresc odată cu pacientul pediatric, aşa cum a presupus echipa de pionierat care a realizat procedura la Clinica americană Duke.

Procedura a fost efectuată în primăvara anului 2022, la un bebeluş care avea nevoie de înlocuirea unei valve cardiace.

Micuţul s-a născut cu o afecţiune cardiacă extrem de rară, având cele două artere principale ale inimii fuzionate (sudate împreună). Mai mult, valva inimii prezenta scurgeri masive, permiţând sângelui să se scurgă în inimă.

În timpul unei intervenţii de opt ore, chirurgii de la Clinica universitară Duke, din Statele Unite, au fuzionat, pentru prima dată, arterele şi valvele vii de la inima unui donator la inima unui nou-născut, creând un potenţial nou domeniu în chirurgia cardiacă.

Până la această intervenţie, procedura mai fusese efectuată doar pe porci.

Una dintre multele părţi dificile în efectuarea unei intervenţii chirurgicale cardiace la un copil, este faptul că, atât inima, cât şi copilul, cresc.

„Când trebuie să înlocuim supapele sau arterele inimii la copii, este necesar ca arterele şi valvele să se dezvolte odată cu copilul”, a precizat dr.Turek.

Standardul de îngrijire, respectiv folosirea unor valve artificiale nu ar fi permis creşterea odată cu copilul, necesitând înlocuiri frecvente, implicând proceduri chirurgicale care au o rată de mortalitate de 50%.

„Cred că aceasta este într-adevăr una dintre cele mai profunde evoluţii în chirurgia cardiacă pediatrică, de foarte, foarte mult timp încoace”, a declarat după transplant dr. Joseph Turek, care a condus operaţia.

Un studiu condus de medicii de la Clinica americană Duke, publicat online pe 2 ianuarie, în revista Journal of the American Medical Association – JAMA, a constatat că noua modalitate folosită în timpul transplantului parţial de inimă a avut succes şi a dus la două valve şi artere funcţionale care cresc în acelaşi timp cu copilul ca şi cum ar fi vase de sânge naturale.

„Studiul este o dovadă că această tehnologie funcţionează, şi că poate fi folosită pentru a ajuta şi alţi copii”, a declarat dr. Joseph W. Turek, primul autor al studiului şi şeful secţiei de chirurgie cardiacă pediatrică de la Duke, care a condus această procedură istorică.

Spre deosebire de pacienţii care primesc o inimă complet nouă, pacienţii care necesită doar o cantitate mică de ţesut donator s-ar putea să nu fie nevoiţi să ia atât de multe medicamente imunosupresoare (anti-respingere), care i-ar putea expune riscului pentru alte boli, deoarece medicamentele suprimă sistemul imunitar.

Astfel, studiul a constatat că procedura necesită aproximativ un sfert din cantitatea de medicamente imunosupresoare faţă de un transplant complet de inimă, ceea ce ar putea salva pacienţii de efectele secundare dăunătoare care s-ar putea agrava de-a lungul anilor.

Medicul a spus că inovaţia deschide calea pentru transplanturile domino, în care o singură inimă ar putea fi capabilă să salveze două vieţi.

În timpul unui transplant de inimă domino, un pacient care are valve sănătoase, dar care are nevoie de un muşchi cardiac mai puternic, primeşte un transplant de inimă complet; valvele sale sănătoase sunt apoi donate unui alt pacient care are nevoie de un transplant parţial, creând un efect domino.

Astfel, s-ar putea dubla numărul de inimi care sunt folosite în beneficiul copiilor cu afecţiuni cardiace.

„Dintre toate inimile care sunt donate, aproximativ jumătate îndeplinesc criteriile pentru a fi folosite pentru un transplant complet, dar noi credem că există un număr egal de inimi care ar putea fi folosite pentru valve”, a explicat chirurgul american.

Dacă ar fi introduse în lanţul de transplant inimile donate care nu sunt folosite şi s-ar adăugă valvele provenite din transplanturile de inimă domino, s-ar putea crea o schimbare substanţială, a precizat el.

Procedura de transplant parţial de inimă a fost efectuată de 13 ori în patru centre din întreaga lume, inclusiv de nouă ori la Clinica Duke, dintre care mai multe au fost transplanturi de inimă domino.

Echipa medicală a precizat că aducerea acestei inovaţii la nivelul unui studiu clinic ar fi următorul pas pentru a atinge volumul de proceduri care ar schimba cu mult disponibilitatea transplantului cardiac de la donatori.