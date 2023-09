VIDEO Premierul Ciolacu: Avem un paradox aberant – cea mai mare impozitare a muncii din Europa, dar cea mai mică taxă pe capital

Premierul Marcel Ciolacu a lansat luni încă un atac la mediul de afaceri și a acuzat presupusele ”interese ale unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde de euro, ci doar de sute de milioane de euro”. Ciolacu a anunțat în debutul ședinței de guvern că executivul își asumă luni răspunderea pe proiectul de lege cu creșteri de taxe și reforme ale administrației publice.

Pachetul include și o taxă nouă de 1% din cifra de afaceri a marilor companii cu afaceri de peste 50 de milioane de euro. Mediul de business a criticat dur măsura.

Șeful guvernului a vorbit și despre paradoxul faptului că România are cea mai mare impozitare a muncii și taxe mici pe capital, dar nu a anunțat nici o reducere a impozitelor pe muncă.

”Acesta e actul pe care am decis să-mi asum răspundere în parlament. România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB. Bugetul se bazează pe taxe, consum și investiții publice. Avem un paradox aberant: cea mai mare impozitare a muncii din Europa, dar cea mai mică taxă pe capital. Ca premier eu sunt obligat să pun interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde de euro, ci doar de sute de milioane de euro. Și există un interes vital, sp nu ajungem la stoparea fondurilor europene și a reformelor din PNRR”, a spus Ciolacu.

Guvernul a eliminat din proiectul de lege privind măsurile fiscale una din reformele din administrația locală, potrivit noului proiect publicat de executiv. E vorba despre prevederea din proiectul inițial, care spunea că administrația locală (primării, consilii județene) nu pot cheltui mai mult de 2,5% din veniturile proprii pentru concerte, festivaluri, zilele localității etc.

Astfel, în proiectul inițial publicat pe 19 septembrie de Ministerul Finanțelor, la articolul Art. XXIX era stipulat că :

”Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar ”Cultură, Recreere și Religie” nu pot depăși 2,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent. La determinarea procentului de 2,5% aplicat asupra veniturile proprii nu se includ cheltuielile destinate activităților sportive, recreative precum și instituțiile publice de cultură indiferent de natura acestora și forma lor de organizare. Cheltuielile cu activitățile sportive trebuie să aibă bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin hotărâre distinct de către autoritățile publice locale/județene precum și grilele de salarizare pentru întreg personalul care deservește activitatea sportivă. Nu se includ de asemenea cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”.

Acum, acest procent a dispărut din noul proiect de lege.