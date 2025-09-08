Ciolacu: Demontez azi minciuna că am cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului / Peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare e pentru investiții / Fondul a fost administrat de Ministerul Finanțelor

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu spune că astăzi demontează „minciuna” că a cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Marcel Ciolacu susține că peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, din care ponderea cea mai mare este pentru investiții, iar Fondul a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor.

Amintim că primul Guvern Ciolacu a cheltuit, anul trecut, circa 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară, preferând această formulă de alocare a banilor în locul unei rectificări bugetare, potrivit Europa Liberă. Guvernul Ciolacu a alocat diferitelor instituții din subordine, în perioada sept. 2023-oct. 2024, prin fondul de rezervă, 65 de miliarde de lei (13 miliarde de euro). Adică 11% din întregul buget pe 2024.

Demontez azi minciuna că am cheltuit „discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024!

După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!

Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor.

Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

Adevărul este simplu – acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri.

Voi oferi, în această seară, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, mai multe detalii despre acest subiect și, cu siguranță, vom discuta și despre așa-numitele ‟reforme″ ale premierului Bolojan. Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare.