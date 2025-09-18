Forumul EUROSFAT, cu 50 de decidenți și experți într-o zi de dezbatere, va avea loc luni, 22 septembrie și marchează „majoratul României în UE”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană anunță cea de-a XIII-a ediție a Forumului EUROSFAT 2025, ce va avea loc luni, 22 septembrie 2025 pe Șoseaua Panduri 90-92 (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București). Înscrierile au loc pe https://eurosfat.ro/2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ediția din acest an, intitulată „Majoratul României în UE”, marchează un moment simbolic – 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. O vârstă a maturității, a reflecției și a unui nou angajament față de valorile europene. Forumul va reuni lideri naționali și europeni, miniștri, deputați și senatori, oficiali ai instituțiilor UE, diplomați, reprezentanți ai mediului privat și organizațiilor non-guvernamentale, oferind o platformă unică de dezbatere asupra viitorului Europei și a rolului României în cadrul Uniunii.

Vorbitori cheie ai acestui eveniment

Forumul EUROSFAT 2025 va găzdui pentru o zi 50 de decidenți și experți de rang înalt, printre care:

Decidenți naționali:

Dragoș Pîslaru, Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene Diana Buzoianu, Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor S. Luminița Odobescu , Consilier Prezidențial pentru Afaceri Europene

, Consilier Prezidențial pentru Afaceri Europene Luca Niculescu, Secretar de stat și Coordonator Național pentru Procesul de Aderare a României la OCDE în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Secretar de stat și Coordonator Național pentru Procesul de Aderare a României la OCDE în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Elena Tudose, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Ionuț Savoiu, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Mihai Ghigiu, Președintele Comisiei pentru Învățământ, Camera Deputaților

Președintele Comisiei pentru Învățământ, Camera Deputaților Ovidiu Cîmpean, Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Camera Deputaților

Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Camera Deputaților George Gima, Vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Camera Deputaților

Vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Camera Deputaților Corina Ene, Deputat, Parlamentul României

Deputat, Parlamentul României Corina Atanasiu, Deputat, Parlamentul României,

Decidenți europeni:

S. Uffe A. Balslev, Ambasadorul Regatului Danemarcei în România

Ambasadorul Regatului Danemarcei în România Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene (mesaj video)

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene (mesaj video) Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European, Comisia pentru bugete (intervenție online)

Vicepreședinte al Parlamentului European, Comisia pentru bugete (intervenție online) Siegfried Mureșan, Membru PPE al Parlamentului European, raportor al Cadrului Financiar Multianual (intervenție online)

Membru PPE al Parlamentului European, raportor al Cadrului Financiar Multianual (intervenție online) Gheorghe Falcă, Membru al Parlamentului European, PPE

Membru al Parlamentului European, PPE Raluca Painter, Șef de unitate, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană

Șef de unitate, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană Andrei Ion, Director adjunct de unitate, Cheltuieli pentru coeziune și politica agricolă comună, Direcția Generală pentru Buget, Comisia Europeană

Director adjunct de unitate, Cheltuieli pentru coeziune și politica agricolă comună, Direcția Generală pentru Buget, Comisia Europeană Mara Roman, Șefa adjunctă a Reprezentanței Comisiei Europene în România

Mediul academic

univ. dr. Marian Preda, Rector, Universitatea din București

Rector, Universitatea din București Lector Univ. Dr. Emilia Șercan , Jurnalist de investigație

Jurnalist de investigație Marius Deaconu, Lector, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Lector, Facultatea de Istorie, Universitatea din București Diana Ionescu, Lector Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca, avocat Baroul Cluj

Instituții publice:

Daniel Șandru, Președinte Executiv, IICCMER

Președinte Executiv, IICCMER Dan-Virgil Pascu, Vicepreședinte, Consiliul Concurenței

Vicepreședinte, Consiliul Concurenței Teodora Preoteasa, Director pentru Administrarea Fondurilor Europene, Banca de Investiții și Dezvoltare

Director pentru Administrarea Fondurilor Europene, Banca de Investiții și Dezvoltare Ruxandra Chirilă, Director general adjunct, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Director general adjunct, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Ciprian Văcaru, Consilier al Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Consilier al Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale Vasile Asandei, Director General, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Structuri asociative și mediul privat

Bogdan Iuliu Hossu, Președinte, CNS „Cartel ALFA”

Președinte, CNS „Cartel ALFA” Florian Marin, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din România

Președinte, Federația Sindicatelor Libere din România Cristian Pelivan, Directorul Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO)

Directorul Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) Lucian Baltaru, CEO Sameday

CEO Sameday Irina Zugravu, Lider Grup de lucru pe Fonduri Europene al CCIFER

Lider Grup de lucru pe Fonduri Europene al CCIFER Ana Maria Icătoiu, Vicepreședinte, OFA-UGIR

Vicepreședinte, OFA-UGIR Lidia Capmare, Coordonatoare a grupului de lucru pentru fonduri europene, Confederația Patronală Concordia

Societatea civilă

Tana Foarfă, Director Executiv Europuls – Centrul de Expertiză Europeană

Director Executiv Europuls – Centrul de Expertiză Europeană Elena Calistru, Președinte Funky Citizens

Președinte Funky Citizens Dragoș Jaliu, Co-founder, Consolid8

Co-founder, Consolid8 Orieta Hulea, CEO WWF Romania

CEO WWF Romania Liana Ganea, Președinte Active Watch

Președinte Active Watch Mihnea Cătuți, Director Executiv, Energy Policy Group

Director Executiv, Energy Policy Group Francesca Cristea, Head of Policy and Programs, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană

Head of Policy and Programs, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană Corneliu Coteț, Expert Afiliat, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană

Expert Afiliat, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană Adriana Șteau , Project Coordinator, Friedrich Naumann Foundation

, Project Coordinator, Friedrich Naumann Foundation Sabina Strîmbovschi, Senior Researcher in Industrial Decarbonisation, Energy Policy Group

Senior Researcher in Industrial Decarbonisation, Energy Policy Group Marius Vasiliu, ro

ro Luca Ciubotaru, Project manager Asociatia LiderJust, expert constitutional

O agendă pentru viitorul Europei

Sub umbrela „Majoratului României în UE”, Forumul va aborda teme de maximă actualitate, printre care:

Aderarea României la OCDE – mituri și realități

– mituri și realități De la vulnerabilitate la avantaj: transport și logistică sustenabilă în zona Europei centrale și de est

transport și logistică sustenabilă în zona Europei centrale și de est Următorul Cadrul Financiar Multianual – dezvoltarea de la nivel local la nivel național

– dezvoltarea de la nivel local la nivel național Educația noilor generații românești – de la nostalgie la competențe noi

– de la nostalgie la competențe noi PNRR pe ultima sută de metri – cursa contra cronometru

– cursa contra cronometru Planul Social pentru Climă în România – impactul ETS2, oportunități și provocări

– impactul ETS2, oportunități și provocări Pluralism și voci critice – noua directivă europeană anti-SLAPP

Sub patronaj european și cu sprijin solid

Forumul se desfășoară sub patronajul Parlamentului European, Comisiei Europene și Președinției rotative a Consiliului UE. Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerului nostru principal, Universitatea din București, și a celorlalți parteneri EUROSFAT 2025: Biroul Parlamentului European în România, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Președinția daneză la Consiliul UE, Universitatea din București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, DAB Auto Serv, Fundația Friedrich Naumann, eMAG, American Chamber of Commerce în Romania (AmCham), ABB MedTec, DHL, Energy Policy Group, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Asociația LiderJust, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer, Roy&Dâmboviceanu Corcova, Oltenia Bizza, Buticul Phoenix, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, Fonduri-Structurale.ro.

Despre Europuls

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizaţie non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene. Scopul acesteia este acela de a promova procesul de integrare europeană în România dar şi de a contribui la dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls urmăreşte să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe, printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari români şi străini, lideri politici, reprezentanți ai societăţii civile, experți şi jurnaliști.

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană consideră integrarea europeană o misiune esențială și își propune, în fiecare an, să inoveze modul în care aduce agenda europeană în România, abordând activ euroscepticismul și creând punți de dialog între cetățeni și Europa.

Mai multe detalii despre proiectele și activitatea Europuls puteți găsi aici: https://europuls.ro