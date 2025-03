VIDEO Poliția americană a arestat o studentă turcă pentru „susținerea Hamas”: “Glorificarea și sprijinirea teroriștilor care ucid americani reprezintă un motiv de revocare a vizei”

Rumeysa Ozturk, în vârstă de 30 de ani, doctorandă în drept la Universitatea Tufts din Medford, o suburbie din Boston, a fost arestată de autorități în timp ce își părăsea locuința joi dimineață, potrivit avocatei sale Mahsa Khanbabai. Într-o înregistrare video obținută de Assiociated Press și publicată de săptămânalul american Time, se vede cum studenta turcă este abordată de indivizi cu fețele acoperite, care se dovedesc a fi polițiști în civil. Aceștia i-au confiscat rapid telefonul înainte de a o încătușa și de a o urca într-o mașină, potrivit Le Figaro.

Tufts says international student taken into US custody, visa revoked https://t.co/B1JemjHyew pic.twitter.com/LaS29VJi1r

