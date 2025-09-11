VIDEO Pe urmele marilor campioni, cu bicicleta pe legendara cățărare Stelvio – Idei de vacanță pe două roți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Passo dello Stelvio este considerat una dintre cele mai spectaculoase și dificile cățărări din Europa. Aflat în nordul Italiei, la granița dintre regiunile Lombardia și Trentino-Alto Adige, Stelvio a devenit o adevărată Mecca pentru cicliștii amatori, dar și un simbol al legendelor din Giro d’Italia (Turul Italiei).



Cum mi-a venit ideea unui traseu cu bicicleta pe legendarul Stelvio: Visul care a prins contur

Totul a început la mijlocul anilor 2000, atunci când imaginile spectaculoase ale Giro d’Italia rulau pe ecranele televizoarelor.

Acolo am văzut pentru prima oară Passo dello Stelvio – drumul de poveste, săpat în piatră, care părea mai degrabă o scară spre înaltul cerului decât o cățărare pe care s-o poți face vreodată pe bicicletă.

Aproape 20 de ani mai târziu, visul s-a transformat în realitate: am pedalat pe urmele legendelor ciclismului, acolo unde granzi precum Fausto Coppi (1965), Eddy Merckx (1972), Francesco Moser (1980), Bernard Hinault (1980), Ivan Basso (2005) sau Vincenzo Nibali (2017) au scris istorie.

Drumul mitic, construit în secolul XIX, e testul suprem între anduranță, tehnică și rezistență mentală.

Passo dello Stelvio îmbină două fețe ale Alpilor: partea inferioară verde, cu păduri de conifere și pajiști alpine, și partea superioară aridă, unde doar piatra și zăpada domină peisajul.

Passo dello Stelvio nu este doar o cățărare. Este un test de voință, un monument al istoriei ciclismului și o experiență de neuitat pentru toți cei care ajung acolo – fie amatori sau profesioniști. Acolo, la 2.758 de metri altitudine, pedalezi nu doar cu picioarele, ci și cu inima.

Stelvio dinspre Prato – regina cățărărilor

Lungime: 24,3 km

Diferență de nivel: 1.808 m

Pantă medie: 7,4%

Punct maxim: 2.757 m

Curbe în ac de păr: 48 (celebrul șir de serpentine care fac Stelvio unic)

Aceasta este varianta clasică, cea pe care cicliștii o consideră „Regina Dolomiților”. Urcarea începe într-un peisaj verde, cu sate alpine pitorești, și se termină într-un decor mineral, de piatră gri și zăpadă chiar și vara. Finalul, cu ultimele serpentine strânse, pare desprins dintr-o lume ireală.

Stelvio dinspre Bormio – testul rezistenței

Lungime: 21,5 km

Diferență de nivel: 1.533 m

Pantă medie: 7,1%

Curbe în ac de păr: 40.

Partea vestică, dinspre Bormio, este mai tehnică, cu tuneluri săpate în stâncă și pereți verticali care-ți taie efectiv respirația.

Drumul pare mai sălbatic decât dinspre Prato, cu o atmosferă dramatică, iar ultima parte, odată ieșit din pădure, oferă un spectacol de piatră și gheață.

Orășelul Bormio – perla Alpilor italieni

Bormio, aflat la poalele Stelvio-ului, este un orășel cu parfum medieval și case de piatră, cu acoperișuri de șindrilă și străduțe înguste. Renumit pentru băile termale încă din epoca romană, Bormio este astăzi un mix între istorie și modernitate.

Iarna: stațiune de schi cu pârtii spectaculoase (Bormio Ski, folosită în Cupa Mondială la schi alpin).

Vara: magazinele cu profil sportiv se transformă în centre de închiriat biciclete, iar străzile sunt pline de cicliști din toată lumea.

Arhitectură: case cu fresce, biserici vechi, dar și pensiuni alpine cu balcoane pline de flori.

Stelvio nu este însă doar pentru cicliștii amatori sau profesioniști

Aici pot fi făcute drumeții în Parcul Național Stelvio.

Relaxare în băile termale din Bormio.

Degustări de brânzeturi alpine și vinuri din Valtellina.

Schi iarna, MTB și ciclism de șosea vara.

De știut despre Stelvio

Pasul a fost construit în 1820–1825 de Imperiul Austriac pentru a lega Lombardia de restul Imperiului Habsburgic.

Stelvio a fost votat (în 2023) printre cele mai frumoase 10 cățărări din lume de revistele de ciclism.

La vârf, există un hotel, un refugiu, tarabe cu cârnați tirolezi și multe suveniruri cu Fausto Coppi și Giro.

Altitudine: 2.758 metri – al doilea cel mai înalt pas rutier asfaltat din Alpi (după Col de l’Iseran).

Deschis: Din iunie până în octombrie (în funcție de condițiile meteo, iarna fiind închis din cauza zăpezii).

Stelvio în Giro d’Italia – Istorie și magie roz

Passo dello Stelvio este unul dintre locurile mitice din istoria Giro d’Italia, cu apariții memorabile care au decis clasamentul general.

A fost inclus pentru prima dată în etapa penultimă a ediției din 1953. Fausto Coppi a lansat un atac legendar pe Stelvio și a cucerit tricoul roz în fața lui Hugo Koblet.

De atunci, Stelvio a fost supranumit „Cima Coppi” – titlu dat celui mai înalt punct al fiecărei ediții de Giro.

Cum ajungi din București la Stelvio