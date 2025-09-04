G4Media.ro
Sursa: FSE Spiru Haret

VIDEO Noi proteste ale sindicatelor din educație în Piața Victoriei / Manifestanții scandează „Demisia” și fac apel la susținere

Sindicatele din educație au organizat, joi la prânz, un nou miting în fața sediului Guvernului, unde își concentrează acțiunile de protest în ultimele zile înaintea acțiunii ample anunțate pentru prima zi de școală, 8 septembrie. Demonstrația de joi, 4 septembrie, a fost declanșată în Piața Victoriei la prânz, când participanții au strigat din nou „Demisia” și au afișat mesaje prin care făceau apel la susținere, precum „Ridicați-vă cu toți, e plină țara de hoți”, scrie Edupedu.ro.

Apelul la solidaritate cu protestele a fost repetat în ultimele zile de liderii sindicali – cel mai recent de Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Acesta a declarat la TVR Info că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc.

Citește articolul complet și vezi imagini de la protest pe Edupedu.ro

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.