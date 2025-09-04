VIDEO Noi proteste ale sindicatelor din educație în Piața Victoriei / Manifestanții scandează „Demisia” și fac apel la susținere

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatele din educație au organizat, joi la prânz, un nou miting în fața sediului Guvernului, unde își concentrează acțiunile de protest în ultimele zile înaintea acțiunii ample anunțate pentru prima zi de școală, 8 septembrie. Demonstrația de joi, 4 septembrie, a fost declanșată în Piața Victoriei la prânz, când participanții au strigat din nou „Demisia” și au afișat mesaje prin care făceau apel la susținere, precum „Ridicați-vă cu toți, e plină țara de hoți”, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Apelul la solidaritate cu protestele a fost repetat în ultimele zile de liderii sindicali – cel mai recent de Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Acesta a declarat la TVR Info că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc.

Sindicatele doresc ca la mitingul major de luni, 8 septembrie să participe 30.000 de profesori.

Citește articolul complet și vezi imagini de la protest pe Edupedu.ro