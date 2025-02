VIDEO Momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic. A cerut să meargă la toaletă și a fost condus de polițiști

Influencerul american Mario Nawfal, care l-a susținut permanent pe Georgescu, a postat miercuri pe contul său de X imagini filmate în momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic.

Nawfal a scris că a primit imaginile de la echipa lui Călin Georgescu. Imaginile par filmate de șoferul lui Georgescu sau de un membru al echipei sale.

Călin Georgescu a cerut să meargă la toaletă, invocând o problemă de sănătate. Polițiștii i-au permis să meargă la toaletă la un cabinet medical și l-au însoțit.

El a vorbit la telefon cu o persoană care i-a dat sfaturi juridice, posibil un avocat.

Vezi imaginile mai jos:

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA’S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!

Below is a video I just received from Calin Georgescu’s team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.

This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025