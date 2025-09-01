VIDEO „Meciul vieții”: Legendara handbalistă Camilla Herrem a revenit pe teren la cinci zile după chimioterapie

Diagnosticată cu cancer la sân la finalul lunii iunie a acestui an, legendara handbalistă Camilla Herrem a revenit pe terenul de joc la doar cinci zile după ce a încheiat un ciclu de chimioterapie. Momentul a fost unul emoționant, iar handbalul norvegian a primit-o cu multă dragoste.

Sola a trecut în deplasare, scor 29-25, de Oppsal Handball în prima etapă, iar partida a marcat revenirea pe teren (mult mai devreme decât se aștepta) a emblematicei jucătoare Camilla Herrem.

Mai mult decât atât, sportiva a marcat patru goluri pentru Sola.

Extremă stânga cu un palmares fantastic, Camilla a precizat cu ochii în lacrimi pe finalul lunii iunie că suferă de cancer la sân.

Spotiva a început chimioterapia, iar la doar cinci zile după ce a încheiat primul ciclu a revenit pe terenul de joc.

„Handbalul este cel mai bun medicament pentru mintea mea”

După aflarea diagnosticului crunt, specialiștii au precizat că sportiva în vârstă de 37 de ani ar putea reveni pe teren undeva în luna februarie a lui 2026.

Camilla Herrem a sfidat însă orice așteptări și a revenit pe parchet mult mai devreme decât s-ar fi așteptat oricine.

Într-un interviu pentru publicația norvegiană VG, Herrem a explicat cât de mult înseamnă handbalul pentru starea ei de spirit.

„Sunt atât de fericită că am handbalul și cel mai bun grup din lume alături de mine – prieteni, familie și echipă.

Nu aș fi realizat nimic fără sprijinul pe care l-am avut. Handbalul înseamnă mult mai mult pentru mine. Bun pentru mine și bun pentru mintea mea” – Camilla Herrem.

Momentul revenirii a fost copleșitor pentru multipla campioană mondială, europeană și olimpică.

„Am simțit un nod în gât când am fost prezentată înainte de meci. Este absolut fantastic să primesc atâta susținere. Simt că toată Norvegia este acum publicul meu care mă aplaudă. Este un sentiment de nedescris”, a transmis Camilla Herrem.

Reamintim că în sezonul 2014/2015, Camilla Herrem a evoluat și în campionatul României, la HCM Baia Mare. Alături de gruparea românească, extrema stânga a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

„Există puține dubii că la lunga ei listă de trofee se va adăuga și cea mai mare victorie – câștigarea luptei împotriva bolii”, a scris VG în materialul dedicat revenirii sportivei pe terenul de handbal.

De-a lungul unei cariere impresionante, Herrem a câștigat (printre altele) două titluri olimpice (2012, 2024), de trei ori titlul mondial (2011, 2015, 2021), de șase ori titlul european (2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2024) alături de fantastica națională a Norvegiei.

Camille a jucat de-a lungul carierei la următoarele echipe de club

Sola HK (2002-2006)

Byasen HE (2006-2014)

HCM Baia Mare (2014-2015)

TTH Holstebro (2015-2016)

HC Vardar (2016-2017)

Sola HK (2017-prezent)

Gol special marcat de Camilla Herrem pentru naționala Norvegiei