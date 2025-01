VIDEO Lewis Hamilton a început testele de la Barcelona alături de Ferrari

După ce a debutat oficial într-un monopost Ferrari la Fiorano, în data de 22 ianuarie, Lewis Hamilton a început marți testele de la Barcelona alături de Scuderie.

Vor fi trei zile pline (de marți și până joi) pe durata cărora pilotul britanic va avea timp să se acomodeze și mai bine cu monopostul Ferrari.

Precum s-a întâmplat și pe circuitul de la Fiorano, Hamilton efectuează testele pe un monopost SF-23 din sezonul 2023 al Formulei 1.

A closer look at our 2025 threads 🧵 pic.twitter.com/h9x2Tohp3B

Testele de la Barcelona au loc loc pe „Circuit de Catalunya”.

Lewis este însoțit de noul coechipier Charles Leclerc pe durata zilelor de teste din Barcelona.

Cei doi pot ajunge împreună la 1000 de kilometri pe durata celor trei zile, așa cum prevede TPC (testarea monoposturilor anterioare). Vor fi scăzuți doar cei 90 de kilometri efectuați de Lewis la Fiorano și cei 42 de kilometri pe care i-a rulat și coechipierul Charles în aceeași locație.

Racingnews365.com informează că Hamilton va rămâne în Spania și pe durata weekendului, el urmând să participe la un test programat de Pirelli pentru pneurile sale în data de 4 și 5 februarie.

Up close with @charles_leclerc and the SF-23 🔊 pic.twitter.com/m4SjaOT66e

