VIDEO Imagini pentru istorie: Lewis Hamilton a debutat în monopostul Ferrari

Lewis Hamilton a debutat oficial miercuri într-un monopost Ferrari (SF-23), evenimentul având loc pe circuitul de la Fiorano.

Fanii Scuderiei au luat cu asalt circuitul pentru a fi martori la un eveniment pentru istoria Formulei 1: debutul lui Hamilton în monopostul roșu al celor de la Ferrari.

Așteptările suporterilor italieni sunt mari, aceștia sperând ca Hamilton să aducă Scuderiei titlul mondial după o pauză de 18 ani.

Ultimul pilot care a triumfat alături de Ferrari a fost Kimi Raikkonen, în sezonul 2007.

Stepping into a new era 👊

Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025