VIDEO Leo Messi, gol și assist în primul meci de la revenirea din accidentare

Lionel Messi a reușit un gol și un assist în cinci minute la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria celor de la Inter Miami cu Los Angeles Galaxy, scor 3-1.

După două săptămâni de absență din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, suferită în meciul de cupă cu Necaxa, Leo Messi a intrat pe teren în partea secundă a confruntării dintre Inter Miami și LA Galaxay, schimbând absolut soarta jocului.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur a înscris cu un șut de la distanță după ce a trecut elegant de un adversar și l-a evitat pe al doilea pentru a își aduce echipa în avantaj (min. 84).

Magical Messi 🪄 Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

Doar cinci minute mai târziu, Messi l-a servit cu o pasă de excepție pe Luis Suarez și uruguaianul a stabilit scorul final, 3-1

WOW 😱 Filthy Messi dime to set up Luis Suarez for the @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/Caf0XlsBOo — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

„La Pulga” a devenit cel mai bun marcator al MLS în acest sezon, cu 19 reușite.

Cu această victorie, Inter Miami urcă pe locul 5 în Conferința de Est.