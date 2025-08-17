G4Media.ro
VIDEO Leo Messi, gol și assist în primul meci de la revenirea…

Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, într-o fază de joc din MLS.
Lionel Messi / Sursa foto: Lynne Sladky / AP / Profimedia

VIDEO Leo Messi, gol și assist în primul meci de la revenirea din accidentare

Sportz17 Aug • 50 vizualizări 0 comentarii

Lionel Messi a reușit un gol și un assist în cinci minute la revenirea sa din accidentare, duminică dimineață, în victoria celor de la Inter Miami cu Los Angeles Galaxy, scor 3-1.

După două săptămâni de absență din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, suferită în meciul de cupă cu Necaxa, Leo Messi a intrat pe teren în partea secundă a confruntării dintre Inter Miami și LA Galaxay, schimbând absolut soarta jocului.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur a înscris cu un șut de la distanță după ce a trecut elegant de un adversar și l-a evitat pe al doilea pentru a își aduce echipa în avantaj (min. 84).

Doar cinci minute mai târziu, Messi l-a servit cu o pasă de excepție pe Luis Suarez și uruguaianul a stabilit scorul final, 3-1

„La Pulga” a devenit cel mai bun marcator al MLS în acest sezon, cu 19 reușite.

Cu această victorie, Inter Miami urcă pe locul 5 în Conferința de Est.

 

