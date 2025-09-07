VIDEO Fotograful partidului extremist AUR, scos de preot de pe mormântul lui Avram Iancu: ”Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!” / „Am auzit! De cinci ori îmi spui?”

Fotograful lui George Simion a fost surprins, sâmbătă de presa local din Hunedoara, intrând pe mormântul lui Avram Iancu de la Țebea pentru a face fotografii în timp ce liderii partidului extremist depuneau coroane de flori. Potrivit site-ului știridinhunedoara.ro, scena a fost rapid întreruptă de preotul paroh al bisericii din Țebea, care l-a somat pe fotograf să părăsească locul:

– „Vă rog frumos să nu intrați acolo, ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!”

– „Am auzit! De cinci ori îmi spui?”, a replicat fotograful.

– „Da! Pentru că nu aveați ce intra înăuntru!”

Astăzi, AUR a organizat un marș la Țebea. Din imaginile transmise live însă, pare că liderul partidului George Simion, dar și ceilalți parlamentari, au lipsit. Asta deoarece, începând cu ora 13.00, în parlament urmează dezbaterea și votul asupra celor patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan depuse de către opoziție. Într-un comunicat de presă, AUR a acuzat guvernul că a „încercat să umbrească acest moment prin suprapunerea votului moțiunilor de cenzură peste Serbările Naționale”, scrie Digi24.ro