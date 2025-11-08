VIDEO/FOTO O șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din București după ce a lovit un stâlp de iluminat

Îți dorești o presă liberă și independentă, care nu dă înapoi când vine vorba de respectarea standardelor profesionale, refuză să se lase cenzurată, susține independența justiției, transparența decizională și valorile democratice. Alege să o susții.
Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei, după ce un autoturism condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public și s-a răsturnat ulterior pe plafon, transmite Brigada Rutieră.
Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112 în jurul orei 07:00.
Potrivit primelor informații, șoferița se deplasa dinspre strada Luică către Șoseaua Olteniței când a pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu stâlpul, care a căzut pe carosabil.
Poliția nu precizează viteza cu care mergea șoferița.
Sursa video: Brigada Rutieră
Accidentul nu s-a soldat cu victime, rezultând doar pagube materiale. Femeia a fost îndrumată către Biroul de Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor necesare.
Testarea cu aparatul alcooltest a indicat valoarea 0.
Traficul rutier este restricționat pe prima bandă a bulevardului pentru a permite îndepărtarea stâlpului de iluminat de pe carosabil. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă.
