VIDEO Gafa zilei în tenis: Sabalenka l-a confundat în direct la tv pe Alcaraz cu marele său rival, Sinner
Campioni la US Open, ediția din 2025, Aryna Sabalenka și Carlos Alcaraz au participat împreună la o emisiune găzduită de NBC News. În timpul discuției, lidera WTA a comis o gafă mare: încercând să i se adreseze lui Alcaraz l-a numit pe acesta Sinner, marele rival al ibericului din circuitul mondial masculin.
Pentru Aryna se pare că este mai greu în afara terenului decât pe teren. Lidera WTA a comis o „eroare neforțată” mare atunci când dorind să i se adrese lui Alcaraz l-a numit pe acesta Sinner.
„Apropo, aveam un TikTok pe care voiam să îl fac cu Jan… Jannik…”, a spus jucătoarea din Belarus referindu-se la Carlos Alcaraz, cel care era fix lângă ea în studiou.
Ibericul a avut prezență de spirit și i-a luat apărarea colegei lui de platou: „E nouă dimineața, nu te îngrijora, e totul în regulă”, a transmis, zâmbind, Alcaraz.
„Ok, e cea mai mare eroare din viața mea. Putem să tăiem faza și să o stergem?”, a răspuns Sabalenka.
