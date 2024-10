VIDEO Discotecă pe role în atmosfera Americii anilor ’70-’80: Patinaj cu role cu patru roți pe parchet. Singurul roller disco din vestul României s-a deschis în comuna Dumbrăvița.

Discoteca pe role, cunoscută și sub denumirea de roller disco, este un concept popular de divertisment care combină patinajul pe role cu atmosfera unei discoteci. Participanții patinează pe role într-un ring, pe o suprafață specială, în timp ce se bucură de muzică și jocuri de lumini specifice discotecilor.

Roller disco-urile au devenit foarte populare în America anilor ’70-’80, iar multe dintre ele încă păstrează atmosfera retro caracteristică acelor decenii. În ultimii ani, roller disco-urile au cunoscut o renaștere, cu noi locații deschise în întreaga lume.

La Dumbrăvița, o comună periurbană de lângă Timișoara, s-a deschis singurul roller disco din vestul României. În țară mai există unul singur, la Bacău. Inițiativa aparține Gloriei Olariu, care a descoperit acest concept în vacanțele petrecute în Statele Unite ale Americii.

„Am vrut să aduc acest concept din Statele Unite ale Americii pentru a oferi tinerilor, copiilor și adolescenților un loc unde să se distreze și să se relaxeze. Provin dintr-o familie mare. Tatăl meu are nouă frați, iar majoritatea sunt în America, unde trăiește și bunica mea. Obișnuiesc să merg în vacanțe în America, și acolo am văzut aceste roller disco. Mi-a plăcut ideea. Având în vedere că în Timișoara tinerii nu prea au unde să iasă, am zis că voi deschide eu unul”, a declarat Gloria Olariu.

Globurile de discotecă și efectele de lumini colorate

Patinoarul a fost amenajat într-o fostă hală industrială din Dumbrăvița. Jocurile de lumini, cum ar fi globurile de discotecă și efectele de lumini colorate, contribuie la crearea unei ambianțe inedite. Rolele folosite sunt de tip quad skates – acele role cu patru roți, dispuse în perechi, deoarece oferă mai multă stabilitate și control. Suprafața netedă permite patinajul facil.

„Patinoarul are un parchet special, brazilian, exotic, mai tare decât stejarul. S-a folosit un lac special pentru sport. Rolele sunt, de asemenea, speciale, cu patru roți. Pe parchet pot intra cam 20-30 de persoane deodată, în funcție de vârstă. Rolele sunt oferite de noi. Echipamentul de protecție nu este obligatoriu, dar cei care doresc pot solicita genunchiere și cască, pe care le oferim gratuit”, a mai declarat Gloria Olariu.

Prima afacere după absolvirea facultății

Gloria Olariu a absolvit anul trecut Facultatea de Informatică Economică a Universității de Vest. Spune că acesta este primul ei business, care a fost pus pe picioare din pasiune.

„Am studiat un an și jumătate economie și un an și jumătate informatică. Mi-a plăcut domeniul afacerilor, al pieței, al economiei, despre care am învățat. Aceasta este prima mea afacere și sunt convinsă că va avea succes. Aveam nevoie de o hală fără stâlpi pe mijloc și am găsit-o pe aceasta, la Dumbrăvița. Mai există un roller disco la Bacău, dar nu este chiar la fel ca acesta”, a adăugat tânăra antreprenoare.

Patinoarul pe role poate avea diverse tematici, cum ar fi nopți de costume, petreceri retro, evenimente pentru copii sau adolescenți, sau chiar seri dedicate unui anumit gen muzical. Este o modalitate excelentă de a petrece timpul alături de prieteni și de a te distra într-un mod activ.

O oră de patinaj pe role moderat arde între 330 și 600 de calorii

Activitatea implică și efort fizic, fiind o formă de exercițiu cardio care îmbunătățește rezistența și tonusul muscular. Patinajul pe role este recunoscut și recomandat de către American Heart Association ca un sport de fitness aerobic. O oră de patinaj pe role moderat arde între 330 și 600 de calorii, în funcție de intensitatea activității. Studiile au arătat că patinajul pe role oferă un antrenament aerobic complet și implică toate grupele musculare ale corpului, în special inima.