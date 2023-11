VIDEO Clujeanul nevăzător care a câștigat daune în instanță din partea a două mari lanțuri comerciale după ce paznicii nu i-au permis accesul cu câinele-ghid în magazin: „Societatea trebuie să înțeleagă că acești câini sunt ochii noștri”

Clujeanul nevăzător care a câștigat daune în instanță la Cluj din partea a două mari lanțuri comerciale după ce paznicii nu i-au permis accesul cu câinele-ghid în magazin a fost invitat aseară în platoul televiziunii Euronews. Vasile Cristea a obținut în instanță daune morale de câte 5.000 de euro din partea celor două lanțuri comerciale, plus plata cheltuielilor de judecată. Decizia dată de Tribunalul Cluj nu este definitivă și a fost prezentată în premieră de actualdecluj.ro.

”Regretăm incidentul petrecut în magazinul nostru și îi prezentăm scuze domnului Vasile Cristea. Lidl România are zero toleranță pentru orice formă de discriminare și avem convingerea ca incidenul din anul 2021 este unul izolat. Încă de la acel moment am luat toate măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații în viitor și ne-am asigurat că personalul tuturor companiilor partenere care oferă servicii de pază pentru magazinele noastre a fost instruit în acest sens. Încă de la acel moment am luat toate măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații în viitor și ne-am asigurat că personalul tuturor companiilor partenere care oferă servicii de pază pentrumagazinele noastre a fost instruit în acest sens. Respectul pentru clienți este unul dintre principiile care ne ghidează activitatea și depunem toate eforturile pentru ca acest lucru să fie reflectat în activitatea colegilor și partenerilor noștri”, spun reprezentanții companiei.

”Mă bucur foarte tare, sincer și toți colegii mei se bucură că au o oarecare dependență deja și sincer ca acest lucru aș dori să fie generalizat. Avem nevoie de acești câini, societatea trebuie să înțeleagă că acești câini sunt ochii noștri și suntem nedespărțiți și face mai mult decât un baston sau orice alt instrument pentru că pe lângă faptul că ne îngrijește, ne ghidează, ne conduce, ne oferă și această terapie. O fidelitate necondiționată. Mulți nu știu ce face un câine ghid, care este rolul său. Pentru mine Nutella e ceva extraordinar, doar pentru noi care avem câine-ghid știm cât înseamnă. Uneori am impresia că mă înțelege și când sunt trist și când sunt vesel. Ea m-a ales pe mine, eu i-am zis instructorului. Prima dată când m-am întâlnit cu ei am luat lesa, ea s-a urcat pe picioarele mele și a adormit și acela a fost semnul”, a declarat Vasile Cristea în emisiune, conform actualdecluj.ro