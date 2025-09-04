VIDEO Careul de ași de la US Open 2025: Programul semifinalelor masculine
Jannik Sinner a confirmat din plin statutul de mare favorit și a câștigat fără emoții meciul cu Lorenzo Musetti din cadrul semifinalelor de la US Open 2025. În acest moment, careul de ași al Grand Slam-ului de la Flushing Meadows este complet.
Principal favorit, Sinner a avut nevoie de două ore pentru a-l învinge pe compatriotul Musetti, al zecelea favorit de la New York. Succesul a venit după trei seturi, scor 6-1, 6-4, 6-2.
În penultimul act al turneului major american, Sinner va da peste Felix Auger Aliassime: canadianul a trecut de Alex De Minaur, scor 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6 (4).
Este pentru a doua oară în carieră când Aliassime atinge faza semifinalelor la US Open, după ediția din 2021.
Rezumatul partidei dintre Jannik Sinner și Lorenzo Musetti
În cealaltă semifinală se vor duela Carlos Alcaraz (al doilea favorit) și Novak Djokovic (cap de serie 7 la Flushing Meadows).
În vârstă de 38 de ani, Djokerul îl conduce cu Alcaraz cu 5-3 în meciurile directe.
De altfel, sârbul a triumfat în ultimele două dueluri disputate contra ibericului: la Australian Open în acest an și la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.
Carlos (22 de ani) a câștigat ultima dată contra lui Novak în finala de la Wimbledon din 2024.
US Open 2025, semifinalele masculine
- Jannik Sinner (1) vs Felix Auger-Aliassime (25)
- Carlos Alcaraz (2) vs Novak Djokovic (7).
Duelurile din semifinale vor avea loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, orele de start urmând să fie anunțate de către organizatorii de la US Open 2025.
