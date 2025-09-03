VIDEO Semifinală de vis la US Open 2025: Alcaraz vs Djokovic – Duelul generațiilor

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se vor întâlni în semifinalele de la US Open 2025, afișul partidei fiind unul spectaculos. Va fi un duel al generațiilor între iberic (22 de ani) și sârb (38 de ani), dar și una dintre ultimele șanse ale lui Nole de a mai triumfa într-un turneu de Grand Slam.

Alcaraz (cap de serie 2) a trecut lejer, în trei seturi, scor 6-4, 6-2, 6-4, de Jiri Lehecka, favorit 20 la Flushing Meadows.

Ibericul și-a impus stilul agresiv de joc, iar partida s-a încheiat după o oră și 58 de minute.

Rezumatul partidei dintre Alcaraz și Lehecka

Într-o altă întâlnire a zilei, Novak Djokovic l-a eliminat pe ultimul reprezentant al gazdelor rămas în competiție, Taylor Fritz.

Favorit 4 la New York, Fritz nu a găsit soluția câștigătoare nici în cel de-al 11-lea meci contra lui Nole: sârbul conduce acum cu 11-0 în meciurile directe.

Fost lider ATP, Djokovic a avut câștig de cauză în patru seturi, scor 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, la capătul unui duel care s-a întins pe durata a trei ore și 27 de minute.

Rezumatul partidei dintre Djokovic și Fritz

În vârstă de 38 de ani, Djokerul îl conduce cu Alcaraz cu 5-3 în meciurile directe.

De altfel, sârbul a triumfat în ultimele două dueluri disputate contra ibericului: la Australian Open în acest an și la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.

Carlos (22 de ani) a câștigat ultima dată contra lui Novak în finala de la Wimbledon din 2024.

