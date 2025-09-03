G4Media.ro
VIDEO Prima semifinală feminină de la US Open 2025 se dispută între…

Jessica Pegula, a treia favorită de la WImbledon, a suferit o eliminare neașteptată în turul întâi.
Jessica Pegula / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Prima semifinală feminină de la US Open 2025 se dispută între lidera WTA (Sabalenka) și o favorită a gazdelor (Pegula)

Barbora Krejcikova, dublă campioană de Grand Slam, a fost eliminată în faza sferturilor de la US Open 2025 de Jessica Pegula, una dintre favoritele gazdelor de la Flushing Meadows.

Cap de serie 4 la New York, Pegula a trecut în două seturi, scor 6-3, 6-3, de mult mai experimentata sa adversară.

Meciul s-a încheiat după o oră și 27 de minute de joc.

Pentru un loc în marea finală feminină de simplu de pe Arthur Ashe, Pegula va avea de lupta cu Aryna Sabalenka, lidera la zi din WTA.

Sportiva din Belarus a profitat de abandonul jucătoarei Marketa Vondrousova și s-a calificat în semifinale fără să joace.

Rezumatul partidei dintre Jessica Pegula și Barbora Krejcikova

Au rămas de disputat din sferturile feminine de simplu de la US Open 2025

  • Karolina Muchova (11) vs Naomi Osaka (23)
  • Amanda Anisimova (8) vs Iga Swiatek (2).

