VIDEO Călător în Banat | De la sărăcie la binecuvântare: Povestea mănăstirii Timișeni, una dintre cele mai vizitate așezăminte monahale de lângă Timișoara / Programul pentru slujba de Înviere

Mănăstirea Timișeni de la Șag, ctitorită în 1944 de mitropolitul Vasile Lăzărescu, aflată la doar zece kilometri de Timișoara, a cunoscut o spectaculoasă transformare – dintr-un așezământ modest în perioada comunistă, într-un veritabil centru spiritual și arhitectural de referință în Banat.

La începuturile sale, Mănăstirea Timișeni funcționa ca metoc al Mănăstirii Partoș, iar slujbele se oficiau într-o capelă improvizată într-o clădire modestă. În 1959, prin tristul Decret 410 al regimului comunist, mănăstirea a fost desființată, trecută în administrarea Ocolului Silvic și transformată în spațiu de locuit pentru muncitori.

“Când am venit, era doar un paraclis”

Maica Gabriela, în vârstă de 86 de ani, a ajuns aici cu doi ani înainte de desființarea mănăstirii. Originară din județul Cluj, s-a stabilit la Șag când avea doar 16 ani, în 1957.

„Așa a rânduit Dumnezeu să ajung aici. Când am venit, era doar un paraclis. Pomii care sunt acum i-am plantat cu mâna mea, cu plugul tras de doi cai. Cei de la Ocolul Silvic ne-au dat să punem salcâmi. Aici erau doar patru camere de locuit, una dintre ele era bibliotecă. În ’59 ne-au forțat să semnăm că plecăm de bunăvoie, că renunțăm la haina monahală. Nu am vrut, dar n-am avut încotro. Eu am plecat la Nicula. Înaltul Nicolae a luat de aici câte cinci maici și a înființat mănăstirea de la Cebza, a mai trimis și la Românești”, povestește cu emoție maica Gabriela.

Redeschideera mănăstirii

Speranța a renăscut în 1969, când, prin eforturile Mitropolitului Nicolae Corneanu, mănăstirea a fost reînființată. Biserica veche a fost ridicată în 1972, într-o perioadă dificilă.

„Când ne-am întors, nu aveam nici geamuri, nici uși. Am pus pături și scânduri ca să acoperim ferestrele. Iernile erau grele, aveam doar sobe din tablă. Făceam focul și ne încălzeam cum puteam”, a spus maica Gabriela, care de-a lungul deceniilor a cunoscut trei mitropoliți ai Banatului – Vasile Lăzărescu, Nicolae Corneanu și, în prezent, Înaltpreasfințitul Ioan. A trăit și momentul în care Preafericitul Daniel, actualul Patriarh al României, a slujit aici înainte de a pleca la Iași.

După Revoluție, odată cu revenirea masivă a credincioșilor, vechea bisericuță s-a dovedit neîncăpătoare. Astfel, în 2002 a început construcția unei biserici noi, în stil tradițional bănățean, care a fost sfințită în 2013, după un deceniu de lucrări.

Complexul monahal s-a extins considerabil în ultimele decenii. Pe lângă biserică, s-a ridicat un corp administrativ modern, cu chilii, ateliere de icoane și croitorie, camere pentru pelerini, bibliotecă, bucătărie, paraclis și o sală de evenimente cu 150 de locuri. Dintr-un loc înghesuit și lipsit de confort, mănăstirea s-a transformat într-o oază de liniște, cu alei largi, spații verzi, gazon îngrijit și iluminat modern.

Programul pentru slujba de Înviere

Numeroși timișoreni sunt așteptați să participe la slujba de Înviere a Domnului de la Mănăstirea Timișeni din Șag. Slujba va începe sâmbătă seara, la ora 23:30. La miezul nopții, credincioșii vor primi Lumina Sfântă, vor înconjura biserica în procesiune, iar apoi vor putea rămâne până spre zori la Sfânta Liturghie a Învierii.

„Vin mulți vizitatori la mănăstirea noastră. Ca în fiecare an, ne așteptăm la un număr mare de credincioși. Fiecare merge acolo unde simte o legătură sufletească. Ce am observat este că mulți vin în noaptea de Înviere, dar nu toți rămân până dimineața. Majoritatea stau până se înconjoară biserica și primesc Sfintele Paști, apoi pleacă. În jur de ora 1:30–2:00, cei mai mulți se retrag. Totuși, o parte dintre credincioșii care s-au spovedit și doresc să participe la toată slujba rămân până spre ora 4:00 dimineața. Anul acesta, am pregătit 7.000 de caserole cu Paște sfințit, care vor fi oferite credincioșilor în noaptea Învierii”, a declarat maica stareță Casiana.

Duminică, în a doua zi de Paște, la ora 15:00, la mănăstire va avea loc și slujba celei de-a doua Învieri, o tradiție importantă a sărbătorii.

Vizitatorii care trec pragul mănăstirii de la Șag pot poposi și la magazinul ecumenic, de unde pot cumpăra cărți, icoane, cruciulițe și diverse obiecte religioase – un colț de credință deschis tuturor sufletelor care caută liniștea și binecuvântarea.