VIDEO Biologul care insuflă lecții de speranță din natură
Într-o lume tot mai uniformizată de urbanizare și agricultură intensivă, România încă păstrează fragmente dintr-un paradis european pierdut: pășuni cu stejari seculari, sate tradiționale, păduri care respiră alături de câmpuri cultivate. Aceste locuri nu sunt doar frumoase, ci și esențiale – adevărate „arhive vii ale naturii”, cum le numește biologul Tibor Hartel. El spune că „România e cel mai bun loc unde să fie un om de știință”. Află de ce din noul film documentar din seria INSPIRO / 12 min.
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu
G4Media reia seria reportajelor video din seria INSPIRO. Ce este INSPIRO
G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.