VIDEO Biologul care insuflă lecții de speranță din natură

Într-o lume tot mai uniformizată de urbanizare și agricultură intensivă, România încă păstrează fragmente dintr-un paradis european pierdut: pășuni cu stejari seculari, sate tradiționale, păduri care respiră alături de câmpuri cultivate. Aceste locuri nu sunt doar frumoase, ci și esențiale – adevărate „arhive vii ale naturii”, cum le numește biologul Tibor Hartel. El spune că „România e cel mai bun loc unde să fie un om de știință”. Află de ce din noul film documentar din seria INSPIRO / 12 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

