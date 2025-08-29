G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Biologul care insuflă lecții de speranță din natură

Tibor Hartel
Sursa foto: Anastasia Sucitu

VIDEO Biologul care insuflă lecții de speranță din natură

InspiRO29 Aug 0 comentarii

Într-o lume tot mai uniformizată de urbanizare și agricultură intensivă, România încă păstrează fragmente dintr-un paradis european pierdut: pășuni cu stejari seculari, sate tradiționale, păduri care respiră alături de câmpuri cultivate. Aceste locuri nu sunt doar frumoase, ci și esențiale – adevărate „arhive vii ale naturii”, cum le numește biologul Tibor Hartel. El spune că „România e cel mai bun loc unde să fie un om de știință”. Află de ce din noul film documentar din seria INSPIRO / 12 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

G4Media reia seria reportajelor video din seria INSPIRO. Ce este INSPIRO

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.