VIDEO Belinda Bencic, revenită pe teren după ce a devenit mamă, performera zilei la Australian Open

Clasată pe locul 294 în ierarhia mondială, Belinda Bencic a produs una dintre surprizele zilei de la Australian Open, elvețianca trecând de Jelena Ostapenko, favorită 16 la Melbourne.

În vârstă de 27 de ani, Bencic a revenit pe terenul de tenis după ce a devenit mamă în aprilie 2024.

Campioană olimpică la Tokyo (în 2021), Belinda a avut nevoie de două seturi, scor 6-3, 7-6(6), pentru a o elimina pe Ostapenko.

Partida a durat o oră și 57 de minute.

Campioană la Roland Garros în 2017 (după o finală cu Simona Halep), Ostapenko a făcut 53 de erori neforțate.

De-a lungul carierei, Bencic a ajuns de două ori în optimile turneului major de la Melbourne, la edițiile din 2016 și 2023.

În turul secund de la Australian Open, Belinda va da peste olandeza Suzan Lamens, ocupantă a locului 77 mondial.

Belinda Bencic, currently ranked No. 421 after coming back from maternity leave in Oct 2024, has defeated 16th seed Jelena Ostapenko 6-3 7-6!

Tennis, you beauty 🎾😍@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/gkyKxnDOPN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025