Alex Corretja, dublu finalist de Roland Garros și expert Eurosport, pentru G4Media.ro: „Simona Halep este o luptătoare, poate reveni, dar doar dacă mai are voința să facă asta”

Dublu finalist de Roland Garros și fost ocupant al locului 2 în ierarhia ATP, Alex Corretja (50 de ani) a discutat cu G4Media.ro despre revenirea Simonei Halep. Actualul expert Eurosport crede în șansele jucătoarei din România, dar spune că totul depinde doar de voința ei – să nu uităm că Halep a împlinit deja 33 de ani.

În discuția cu G4Media.ro, ibericul a atins și alte subiecte importante din tenisul prezentului precum: cazurile de dopaj din tenis, șansele lui Novak Djokovic de a mai câștiga vreun Grand Slam și retragerile lui Rafael Nadal, Andy Murray și Dominic Thiem.

Alex Corretja despre șansele Simonei Halep de a mai reveni în partea superioară a ierarhiei WTA

Dublu finalist de Grand Slam la Roland Garros (la edițiile din 1998 și 2001), Corretja nu exclude o revenire a Simonei Halep, dar consideră că totul depinde doar de voința pe care o mai are jucătoarea în vârstă de 33 de ani.

Ibericul spune că mereu a admirat-o pe Simona pentru felul în care a luptat de-a lungul carierei.

„O respect foarte mult, cred că este o luptătoare și că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Cei care nu suntem foarte aproape de ea nu cred că știm exact cât de greu i-a fost, dar știu că a suferit foarte mult și îmi pare foarte rău pentru ea.

Am admirat-o mereu foarte mult pe Simona. Dacă mai are sau nu voință, asta depinde doar de ea. Nu am mai vorbit cu ea de ceva timp, de asemenea nu am mai vazut-o jucând de atâta timp.

Dar știind că a fost o luptătoare toată viața ei, de ce nu? (n.r. să revină în partea superioară a ierarhiei mondiale). Contează, desigur, cât de multă dorință mai are în ea, dar indiferent ce va alege să facă îi voi respecta decizia” – Alex Corretja, pentru G4Media.ro.

Despre cazurile dopaj ale Simonei Halep, Igăi Swiatek și Jannik Sinner

„Este dificil să compari cazurile de dopaj (n.r. Simona Halep, Iga Swiatek, Jannik Sinner), este păcat ce s-a întâmplat, este rău pentru jucători, dar în egală măsură și pentru sport.

Poate că la Simona a fost un caz extrem și a suferit foarte mult. Îmi pare rău pentru ea că a durat atât de mult (n.r. judecarea cazului ei de dopaj).

Fiecare caz are însă particularitățile lui, nu e bine să le comparăm și să le punem în aceeași oală. Eu cred cu adevărat în ei, dar de asemenea nu-mi doresc să fiu în poziția lor” – Alex Corretja.

Despre șansele lui Novak Djokovic de a mai câștiga un Grand Slam

Alex Corretja este de părere că Novak Djokovic (37 de ani) încă mai are puterea să câștige un Grand Slam, însă în același timp ibericul spune că dacă sârbul nu va reuși un rezultat notabil în 2025, atunci îi va fi greu să-și mai găsească motivația de a continua.

„Cu legendele nu trebuie să te pui sau să ai dubii niciodată pentru că sunt diferite, nu sunt precum noi. Dacă l-a angajat pe Andy Murray este pentru că simte că mai are ceva în rezervor și crede că este capabil de a mai face lucruri.

Cred că anul acesta va fi crucial pentru el, cred că Novak are nevoie de un rezultat mare, altfel îi va fi dificil să mai găsească motivația pentru a continua.

Nu voi fi eu cel care să spună că totul s-a terminat, iar asta pentru că ne-a demonstrat de atâte ori că ne-am înșelat. El, Rafa, Roger, când simțeam că nu mai au șanse, atunci găseau ceva în interiorul lor.

Este mai mult decât putem noi să înțelegem cu adevărat, iar asta pentru că noi credem uneori că sunt niște jucători obișnuiți, dar nu este așa. Sunt total diferiți, speciali” – Alex Corretja, pentru G4Media.ro.

Despre cât a pierdut tenisul după retragerile lui Nadal, Murray și Thiem

Corretja spune că tenisul a pierdut foarte mult după retragerile lui Nadal, Murray și Thiem din 2024. În același timp, fostul ocupant al locului 2 ATP este de părere că tenisul este pe mâini bune cu jucători precum Carlos Alcaraz și Jannik Sinner în prim-plan.

„Ei bine, vorbim despre unii dintre cei mai importanți jucători din istoria tenisului. Rafa este unic, a fost cineva diferit față de toți ceilalți atunci când a pășit pe teren. Un jucător epic.

Andy a dat de asemenea tot ce a putut pentru a reveni după acea operație la șold, genul de jucător care știi că nu renunță niciodată. A spus că se va retrage, iar apoi a revenit.

Mare păcat de Dominic (n.r. Thiem), a câștigat acel Grand Slam la US Open (n.r. 2020) și îi va rămâne mereu această satisfacție. Va putea spune că a dat totul, cred că este un lucru pozitiv pentru el. Plus acele finale de la Roland Garros.

Ne va fi foarte dor de toți, chiar dacă știm că tenisul este pe mâini bune cu acești tineri din ziua de azi”, a concluzionat Alex Corretja pentru G4Media.ro.

*Interviul a fost realizat cu ajutorul Eurosport.

Cine este Alex Corretja

Născut pe 11 aprilie 1974, Alex Corretja a fost jucător profesionist de tenis în perioada 1991 – 2005. A câștigat 17 titluri ATP și a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 2 (1 februarie 1999).

Finalele de la Roland Garros (1998, 2001) reprezintă cel mai bun rezultat din carieră la un Grand Slam. A adunat doar din premiile din tenis suma de $10,411,354.

Alex Corretja / Sursa foto: Eurosport