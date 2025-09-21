VIDEO AS Roma a câștigat derbiul din deplasare cu Lazio

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

AS Roma a câștigat derbiul „Cetății Eterne” disputat duminică pe „Olimpico” contra marii rivale de la Lazio, scor 1-0. Duelul a făcut parte din etapa cu numărul IV din Serie A.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Pellegrini, în minutul 38.

Gazdele de la Lazio au evoluat în inferioritate numerică începând din minutul 86, atunci când Belahyane a fost eliminat.

În urma acestui succes, AS Roma a urcat pe locul 4 în ierarhie, cu nouă puncte acumulate.

De cealaltă parte, Lazio se află pe locul 14, cu doar 3 puncte strânse din primele patru etape din Serie A.

Serie A, clasament

1 Juventus 10 puncte / 4 meciuri

2 Napoli 9 / 3 meciuri

3 AC Milan 9 / 4 meciuri

4 AS Roma 9 / 4 meciuri

5 Atalanta 8 / 4 meciuri etc.

Rezumatul partidei dintre Lazio și AS Roma