VIDEO AS Roma a câștigat derbiul din deplasare cu Lazio
AS Roma a câștigat derbiul „Cetății Eterne” disputat duminică pe „Olimpico” contra marii rivale de la Lazio, scor 1-0. Duelul a făcut parte din etapa cu numărul IV din Serie A.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Pellegrini, în minutul 38.
Gazdele de la Lazio au evoluat în inferioritate numerică începând din minutul 86, atunci când Belahyane a fost eliminat.
În urma acestui succes, AS Roma a urcat pe locul 4 în ierarhie, cu nouă puncte acumulate.
De cealaltă parte, Lazio se află pe locul 14, cu doar 3 puncte strânse din primele patru etape din Serie A.
Serie A, clasament
1 Juventus 10 puncte / 4 meciuri
2 Napoli 9 / 3 meciuri
3 AC Milan 9 / 4 meciuri
4 AS Roma 9 / 4 meciuri
5 Atalanta 8 / 4 meciuri etc.
Rezumatul partidei dintre Lazio și AS Roma
