VIDEO Anchetă după un final controversat la semimaratonul de la Beijing/ Trei alergători africani i-ar fi permis în mod deliberat unui star chinez să câștige cursa/ Cum se apără aceștia

Organizatorii semimaratonului de la Beijing investighează acuzațiile potrivit cărora trei atleți africani i-au permis în mod deliberat starului chinez He Jie să câștige cursa de duminică, scrie BBC.

Imaginile par să îi arate pe Robert Keter și Willy Mnangat din Kenya și pe Dejene Hailu din Etiopia arătând spre linia de sosire și încetinind înainte de a face semn să treacă pe lângă He, în vârstă de 25 de ani.

Rezultatul a fost criticat de unii utilizatori chinezi ai rețelelor de socializare.

Mnangat a declarat pentru BBC Sport Africa că cei trei au alergat ca pacemakers (atleți care doar îi însoțesc pe concurenți pentru a-i ajuta să atingă anumite obiective – n.r.)

Kenyanul a declarat că patru alergători au fost contractați pentru a-l ajuta pe He să doboare recordul chinez de semimaraton de o oră, două minute și 33 de secunde, și că unul dintre ei nu a terminat cursa.

El a ratat recordul cu un timp de 1:03:44, cu o secundă înaintea trioului, care a terminat la egalitate pe locul al doilea.

„Nu am fost acolo pentru a concura”, a declarat Mnangat. „Nu a fost o cursă competitivă pentru mine”.

Un purtător de cuvânt al Biroului Sportiv din Beijing a declarat pentru AFP că investighează incidentul, adăugând: „Nu a fost un accident: „Vom anunța rezultatele publicului imediat ce vor fi disponibile”.

Xstep, un brand sportiv chinez care a sponsorizat evenimentul și care are un contract cu He, a declarat pentru publicația chineză de stat The Paper: „Situația este încă în curs de confirmare și verificare de către mai multe părți. Informații suplimentare vor fi comunicate cât mai curând posibil”.

Mnangat a adăugat: „Nu știu de ce mi-au pus numele pe numărul de pe bavetă/pe piept în loc să îl eticheteze ca fiind un pacemaker. Treaba mea a fost să impun ritmul și să-l ajut pe tip să câștige, dar, din păcate, nu și-a atins obiectivul, care era să doboare recordul național”.

Niciunul dintre ceilalți alergători nu a comentat încă incidentul.

Chinezul He a câștigat aurul la maraton la Jocurile Asiatice din 2023 de la Hangzhou și este deținătorul recordului țării sale la maraton complet.

O declarație din partea World Athletics către BBC Sport a spus: „Suntem conștienți de imaginile care circulă online de la semimaratonul de la Beijing din acest weekend și înțelegem că o anchetă este în curs de desfășurare de către autoritățile locale relevante.

„Integritatea sportului nostru este cea mai mare prioritate la World Athletics, în timp ce această investigație este în curs de desfășurare, nu putem oferi alte comentarii”.

Utilizatorii site-ului chinez de socializare Weibo au postat despre cursă, un comentariu care spunea „acesta este fără îndoială cel mai jenant titlu din cariera lui He Jie” primind peste 1.000 de aprecieri.

O altă postare a adăugat: „Cu un organizator atât de important și un eveniment atât de cunoscut, acest lucru împinge într-adevăr la pământ spiritul sportiv în rușine.”