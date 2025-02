O investigație Recorder scoate la iveală încă două zboruri private care ar fi fost ascunse de Marcel Ciolacu

Documentele intrate în posesia Recorder arată că Marcel Ciolacu a mai efectuat încă două zboruri private cu avioane închiriate de Nordis, pe lângă celelalte două de care se știe deja în spațiul public, în urma dezvăluirilor G4Media.

În total, Marcel Ciolacu a beneficiat, în 2022, de patru zboruri cu avioane private închiriate de Nordis, costul însumat al acestora fiind de 116.000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat în spațiul public doar două facturi a câte 1.500 de euro fiecare.

Primul zbor: cu nepotul la Madrid, în seară de Liga Campionilor

9 martie 2022. Marcel Ciolacu, pe atunci președintele Camerei Deputaților, ajunge pe Aeroportul Otopeni și se îmbarcă la bordul unui avion privat al companiei Țiriac Air: un business jet Gulfstream G200.

Avionul e închiriat de Nordis Travel, una din firmele grupului Nordis, și decolează de la București cu destinația Timișoara. La bord se află numai patru pasageri: Vladimir Ciorbă (unul dintre patronii Nordis), George Ivan (apropiat al omului de afaceri), Marcel Ciolacu (lider PSD și președintele Camerei Deputaților), Mihai Ciolacu (nepotul politicianului).

Marcel Ciolacu, liderul celui mai important partid al țării, este, prin prisma funcției de președinte al Camerei Deputaților, al treilea om în statul român.

Vladimir Ciorbă este un om de afaceri controversat, pe care instituțiile aceluiași stat l-au trimis în judecată, în anul 2017, pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Ciorbă este, totodată, figura principală a afacerii Nordis, care derulează proiecte imobiliare de sute de milioane de euro și ar trebui să se ciocnească la tot pasul de reglementările statului.

Nu în ultimul rând, Vladimir Ciorbă este soțul Laurei Vicol, la acel moment deputată PSD și șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Vicol ajunsese în această funcție în noiembrie 2021, cu numai trei luni înainte de efectuarea acestui prim zbor privat. Contestată la acel moment, Vicol fusese apărată public de Marcel Ciolacu.

Stânjenit sau nu de vecinătatea unui afacerist controversat, cert este că liderul PSD a adus și el la bord un om de afaceri, de care e foarte apropiat: nepotul său, Mihai Ciolacu.

Mihai Ciolacu (37 de ani), cel mai mare dintre nepoții lui Marcel Ciolacu, este și omul său de încredere, la nivel local și în afacerile familiei.

Mihai Ciolacu s-a dedicat, în ultimul deceniu, unor afaceri care au luat amploare pe măsură ce funcțiile unchiului său au devenit tot mai importante în statul român. Din 2018, a preluat o rețea de farmacii rurale care a crescut exponențial cu sprijinul autorităților locale – Evofarm acoperă, în prezent, 15 județe.

În 2022, cu un an înainte de numirea lui Marcel Ciolacu la Palatul Victoria, nepotul cel mare intră în afaceri în domeniul energiei. Firmele sale abia înființate, Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL, obțin fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru două parcuri fotovoltaice și, în timp record, avize de racordare la rețea.

În iunie 2024, firma Development Power Solar Energy SRL, care primise ajutoare de stat de 22 de milioane de euro, este vândută unui fond de investiții ceh.

Dar poate cea mai discretă afacere a lui Mihai Ciolacu este chiar cea care îl leagă financiar de familia ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Printr-o firmă înființată în urmă cu patru ani, Comuncas SRL, nepotul lui Marcel Ciolacu, în parteneriat cu Mihaela Grindeanu – soția lui Sorin Grindeanu -, a ridicat un cartier de case la marginea Timișoarei, scoase la vânzare la prețul de 185.000 de euro fiecare.

Afacerea e descrisă amănunțit într-o investigație RiseProject. Însă cele patru persoane aflate la bordul avionului privat, decolat de la București pe 9 martie 2022, nu zboară la Timișoara pentru afaceri. Conform documentelor de zbor intrate în posesia Recorder, Timișoara este doar o escală unde mai urcă și alți pasageri. Tot din lumea politică și tot din PSD: Sorin Grindeanu (la acel moment vicepremier în Guvernul României), însoțit de fiul său și de Alfred Simonis (deputat PSD).

Nu cunoaștem motivul precis al acestei călătorii, dar știm că, în seara zilei de 9 martie 2022, în capitala Spaniei s-a jucat meciul de fotbal Real Madrid – Paris Saint-Germain, contând pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Mai știm, de asemenea, că Marcel Ciolacu s-a declarat fan al echipei Real Madrid și că pasagerii zborului privat, ajunși în Spania pe 9 martie, s-au întors în țară a doua zi, pe 10.

Cele două zboruri din mai: Nisa și din nou Madrid

În luna mai a aceluiași an 2022, Marcel Ciolacu urcă de încă două ori la bordul unor avioane private închiriate de Nordis, informații dezvăluite de G4 Media în noiembrie anul trecut.

G4 Media a scris despre un zbor efectuat la Nisa și Paris, în perioada 27-30 mai. În acest avion s-au aflat Marcel Ciolacu și fiul său, Sorin Grindeanu și fiul, Alfred Simonis, Laura Vicol, Vladimir Ciorbă.

Scopul călătoriei ar fi fost participarea la două evenimente sportive importante desfășurate în acele zile: Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco și finala Ligii Campionilor la fotbal, desfășurată la Paris, între Real Madrid și Liverpool.

De asemenea, G4 Media a scris despre un alt zbor cu avion privat închiriat de Nordis și efectuat la Madrid în perioada 3-4 mai. Conform aceleiași surse, în perioada respectivă la Madrid au avut loc două evenimente sportive importante: Turneul de tenis Master Series și meciul de fotbal Real Madrid – Manchester City.

În avion s-au aflat soții Vicol-Ciorbă, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și soția acestuia, Marcel Ciolacu și Sorina Stan Docuz, prietenă apropiată a liderului PSD.

După dezvăluirile G4 Media, Marcel Ciolacu a avut declarații contradictorii: inițial a negat vehement („Mă confundați, suntem mai mulți de Ciolacu în țara asta”), apoi a spus că a călătorit cu o cursă de linie, apoi a recunoscut că a călătorit cu un avion privat închiriat de Nordis, dar a susținut că și-a plătit singur contravaloarea cursei. „Eu și fiul meu am vrut să avem și noi o aroganță, să mergem și noi o singură dată, să vedem o cursă de Formula 1?”.

Al patrulea zbor: cu prietena la Nisa

Al patrulea zbor cu un avion privat efectuat de Marcel Ciolacu și necunoscut până acum a fost în perioada 18-21 august 2022.

Un avion privat închiriat de Nordis a decolat de la București cu destinația Nisa, cu numai cinci

pasageri: Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță, Marcel Ciolacu, Sorina Stan.

Despre Sorina Stan Docuz, care apare alături de Marcel Ciolacu și într-unul din zborurile efectuate în mai 2022, presa a scris în repetate rânduri că este o persoană foarte apropiată de Marcel Ciolacu. Într-o emisiune de la Prima TV, liderul PSD a admis că o cunoaște pe Sorina Docuz, fără a lămuri natura relației pe care o are cu aceasta.

Sorina Stan Docuz este implicată în mai multe afaceri, după cum a scris G4 Media în cursul anului trecut.

Nu avem indicii despre scopul călătoriei din august 2022, efectuată la Nisa, destinația de lux de pe coasta Mării Mediterane.

Documentele aflate în posesia Recorder arată că, la retur, avionul privat s-a întors la București cu mai mulți pasageri.

Contactat de Recorder, premierul Marcel Ciolacu nu ne-a răspuns la telefon, dar într-un mesaj pe Whatsapp s-a arătat dornic să afle de ce îl căutăm.

După ce i-am spus că este vorba despre numărul total de zboruri efectuate cu avioane private închiriate de Nordis, acesta a revenit cu un răspuns scris:

„Capitol închis în viața mea. Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale. După cum bine cunoașteți, din bani publici am zburat doar la economic”.