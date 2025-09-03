VIDEO Abandon ciudat în snooker: Fostul campion mondial Luca Brecel a plecat în timpul partidei

Luca Brecel a uimit încă o dată lumea snookerului, fostul campion mondial din 2023 retrăgându-se în timpul meciului de calificare pentru Grand Prix-ul de la Xi’an. Cunoscut pentru faptul că „dispare” uneori din circuitul mondial, belgianul a părăsit arena după mai puțin de trei frame-uri jucate împotriva lui Sunny Akani, transmite talksport.com.

Pe finalul lunii iunie a acestui an, Brecel a ținut prima pagină a știrilor din snooker: a refuzat să se prezinte la meciul de calificare pentru Wuhan Open.

Au urmat săptămâni bune fără vreo participare, iar acum Luca a plecat din arenă în timpul meciului cu Sunny Akani. Adversarul a privit uimit cum Brecel a venit să-i strângă mâna.

Ultima dată când Brecel a fost văzut jucând un meci oficial a fost cu ocazia Campionatului Mondial de la Crucible, atunci când belgianul a fost învins în aprilie de Judd Trump.

Marți, în timpul celui de-al treilea frame al duelului cu Akani, Luca s-a ridicat de pe locul său, i-a strâns mâna adversarului și s-a făcut nevăzut. A cedat partida fără niciun fel de problemă.

Tailandezul Akani a obținut astfel o victorie cu 5-0 și un loc pe tabloul principal, unde îl va întâlni pe Gary Wilson sau pe un jucător benficiar al unui wild card.

Brecel, tăcere totală după abandon

Până la acest moment, Brecel nu a oferit vreo explicație pentru gestul său ciudat. E clar însă că belgianul nu traversează cea mai bună perioadă a carierei: campion mondial în urmă cu doi ani de zile, Luca se găsește în prezent pe locul 41 mondial.

A început să-și obișnuiască fanii cu absențele nemotivate de la competiții.

La începutul lunii august, Brecel a spus că are unele probleme de sănătate: „Adevărul este că sufăr de probleme de sănătate. Eu și echipa mea facem tot ce putem pentru a ieși din asta mai puternici și mai buni decât înainte”, declara sportivul, adăugând că a ales să fie optimist: „Momentele grele duc adesea la ceva măreț.”

Dacă nu va interveni vreun nou abandon, Luca Brecel ar trebui să joace duminică în calificările pentru Openul Irlandei de Nord, acolo unde ar trebui să-l înfrunte pe învingătorul duelului dintre Liam Davies și Onyee Ng.

Rămâne însă de văzut dacă retragerea de la Leicester a lui Brecel a fost doar un episod izolat sau semnul unei perioade de criză prelungite pentru fostul campion mondial din snooker.

Momentul în care Luca Brecel se ridică de pe scaun, îi strânge mâna adversarului și abandonează în timpul partidei

Declinul unui campion: De la titlul de la Crucible la locul 41 în lume

Luca a uimit lumea snookerului în urmă cu doi ani de zile: a avut traseul perfect la Crucible și a ridicat trofeul competiției de la Sheffield.

După triumful istoric din urmă cu doi ani de zile, Brecel pare să-și fi pierdut complet motivația: a coborât până pe locul 41 în ierarhia mondială și a pierdut și 500 de mii de lire sterline, sumă obținută în urmă cu doi ani de zile din punctajul de clasament.