„Sunt un Ronaldinho al snookerului” – Luca Brecel, descalificat după ce a refuzat să se prezinte la meci

Luca Brecel ține prima pagină a știrilor din snooker, campionul mondial din 2023 refuzând să se prezinte la meciul de calificare pentru Wuhan Open. Belgianul, cunoscut pentru atitudinea sa nonconformistă, a fost descalificat, iar adversarul său, Haris Tahir, a fost declarat câștigător.

Brecel a cunoscut momentul de glorie (cel puțin de până acum) în 2023, atunci când a câștigat surprinzător Campionatul Mondial de la Crucible.

În vârstă de 30 de ani, Luca este cunoscut în lumea snookerului pentru stilul său relaxat și atitudinea nonconformistă.

Brecel ar fi trebuit să-l întâlnească pe Tahir la Wuhan Open, dar, surpriză, belgianul nu s-a prezentat la meci. Desigur că a fost descalificat, iar Haris își va continua parcursul în competiție.

Duelul ar fi trebuit să aibă loc de la ora 14:30, în Leicester, dar Brecel nu și-a făcut apariția deloc la arenă.

Conform regulamentului, un jucător care nu se prezintă pierde meciul cu 0-5.

„Un început bizar pentru Brecel în noul sezon”, a remarcat presa britanică, care amintește că nu este pentru prima oară când jucătorul întârzie sau ratează complet un meci.

Anul trecut, Luca a ratat prezența la meciul din calificările pentru Grand Prix-ul de la Xi’an, iar adversarul de la acel moment, Hammad Miah, a beneficiat de o calificare fără să joace.

Luca a uimit lumea snookerului în urmă cu doi ani de zile: a avut traseul perfect la Crucible și a ridicat trofeul competiției de la Sheffield.

După triumful istoric din urmă cu doi ani de zile, Brecel pare să-și fi pierdut complet motivația: a coborât până pe locul 39 în ierarhia mondială și a pierdut și 500 de mii de lire sterline, sumă obținută în urmă cu doi ani de zile din punctajul de clasament.

De altfel, relaxarea din comportamentul lui Brecel iese în evidență și din declarațiile pe care belgianul le-a făcut recent.

„Nu sunt atât de interesat să câștig un al doilea titlu mondial”, a declarat Brecel la începutul anului.

„Pur și simplu nu mă gândesc prea mult la câștigarea turneelor și chestii de genul ăsta. Îmi place doar să joc.

Sunt mai mult un jucător de tipul Ronaldinho în snooker, așa că totul se rezumă la a mă distra și a avea o viață frumoasă. Asta este mai important pentru mine! Așa că da, fără presiune”, transmite Brecel, citat de express.co.uk.

Luca este deja considerat un caz aparte de specialiștii din snooker: un fost campion mondial cu un talent uriaș, dar cu o dorință tot mai slabă de a concura într-un mod cu adevărat profesionist.

𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗕𝗥𝗘𝗖𝗘𝗟 𝗡𝗢 𝗦𝗛𝗢𝗪𝗦 𝗪𝗨𝗛𝗔𝗡 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦

The 2023 World Champion has not shown up for his match with Haris Tahir, this afternoon.

Tahir receives a 5-0 walkover and a place in Wuhan at the end of August.#Snooker pic.twitter.com/wngFsaWXCX

— Totally Snookered (@totalsnookered) June 22, 2025