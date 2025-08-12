Turismul medical crește rapid în Republica Moldova: clienți europeni pentru serviciile stomatologice, oftalmologie și fertilizare in vitro

Republica Moldova își consolidează poziția pe harta internațională în două sectoare strategice – turismul medical și educația în domeniul sănătății, înregistrând o creștere semnificativă a exporturilor și atrăgând un număr tot mai mare de pacienți și studenți străini, informează Moldpres, citată de Rador.

Sectorul serviciilor de sănătate înregistrează o evoluție constantă, exporturile din acest domeniu aproape s-au triplat în cinci ani, crescând de la 25,1 milioane USD în 2020 la circa 64,4 milioane USD în 2024.

Potrivit datelor Băncii Naționale, în primul trimestru al anului 2024 exporturile de servicii medicale au fost de 14,09 milioane USD, iar în primul trimestru din 2025 au crescut la 16,49 milioane USD – o creștere de aproape 17%.

Turismul medical aduce pacienți în special din România, Italia, Ucraina, Germania, Polonia, Elveția, Marea Britanie, Israel, Canada și Statele Unite. Serviciile cele mai căutate sunt stomatologia, chirurgia estetică, oftalmologia, fertilizarea in vitro și intervențiile medicale complexe.

„Atunci când am pornit acest proiect, eram sigur că țara noastră poate deveni nu doar un hub regional pentru turismul medical, dar și un punct de referință pentru pacienții din întreaga lume. Avem specialiști extraordinari, prețuri accesibile și le putem combina experiența cu locurile noastre frumoase, bucatele naționale și vinurile de aur. Tot ceea ce avem nevoie acum este să dezvoltăm infrastructura, inclusiv cea aeroportuară – pentru a facilita conexiunile cu marile capitale, să digitalizăm sistemul medical de la noi și, bineînțeles, să ne promovăm cu încredere țara la nivel internațional”, a declarat fondator și director executiv al Asociației Turismului Medical din Moldova, Andrei Revenco.

Profesorul universitar Valeriu Fala, afirmă că tot mai mulți pacienți din diaspora și din mai multe țări aleg clinicile din Moldova.

„Tratamentul implică echipe multidisciplinare – de la stomatologi la neurologi, specialiști în kinetoterapie și medicină alternativă – iar raportul calitate-preț este un factor decisiv, aceleași proceduri fiind de până la 5 ori mai accesibile decât în țările dezvoltate”.

În domeniul educației medicale, exporturile de servicii au crescut cu 134% în ultimii cinci ani, de la 10,66 milioane USD în primul trimestru din 2020, la 24,91 milioane USD în primul trimestru din 2025.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” atrage anual peste 1800 de studenți străini din 33 de țări.

„În cei 80 de ani de activitate, dintre care 40 în internaționalizare, Universitatea a format peste 51.000 de specialiști, inclusiv 8000 de absolvenți din 45 de țări. Reputația solidă, acreditarea internațională (WFME), costurile accesibile și mediul multicultural atrag studenți, în special la programele de Medicină și Stomatologie. Prin curriculum modernizat și investiții continue, USMF se afirmă drept un centru educațional competitiv, cu absolvenți ce contribuie la prestigiul Moldovei pe plan global”, a menționat lectorul universității, prof. Emil Ceban.

Moldova poate valorifica turismul medical ca un avantaj strategic, grație oamenilor pregătiți, costurilor reduse și serviciilor de calitate.

„Calitatea de președinte a Consiliului Global al Turismului Medical este un imbold considerabil în ceea ce ține de dezvoltarea turismului medical și creșterea vizibilității țării noastre la nivel mondial. Într-un context economic în care competitivitatea regională devine tot mai importantă, Moldova demonstrează că poate transforma competențele sale – oameni bine pregătiți, costuri mici și servicii de calitate – într-un brand național și un avantaj strategic”, a specificat președinta Asociației de Turism Medical din Moldova și președinta Consiliului Global al Turismului Medical (GHTC), Natalia Ciobanu.

Perspectivele pentru 2025 și anii următori sunt optimiste. Republica Moldova va găzdui în perioada 25-28 septembrie 2025 Forumul Global al Turismului Medical, cu participarea a peste 50 de țări și circa 100 de experți internaționali, ceea ce confirmă poziția strategică a țării în acest sector.