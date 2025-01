VIDEO 110 copii din Oradea vor beneficia de cea mai mare creșă construită până acum în România prin programul „Sfânta Ana”

Oradea are o nouă creșă, la cele mai pretențioase standarde, cea mai mare construită până acum în România prin programul „Sfânta Ana”, lansat de ministrul orădean al Dezvoltării, Cseke Attila. Un total de 110 copii vor beneficia de această grădiniță, relatează ebihoreanul.ro

Spațioasă și dotată la cele mai înalte standarde, noua clădire are încălzire în pardoseală, spații de joacă și de dormit pentru fiecare grupă de copii.

Atât ministrul Cseke Attila, cât și primarul Florin Birta au subliniat că noua investiție demonstrează din plin beneficiile parteneriatului dintre autoritățile locale și cele centrale pentru a rezolva problemele cetățenilor.

Noua creșă, construită în strada Ion Irimescu din cartierul Nufărul, a fost predată sâmbătă de directoarea Companiei Naționale de Investiții, Manuela Pătrășconiu, municipalității orădene, reprezentată de primarul Florin Birta, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, cel care în 2021, când a preluat conducerea Ministerului, a inițiat programul „Sfânta Ana” (astfel denumit după ocrotitoarea familiilor) cu obiectivul construirii de creșe în întreaga țară, pentru a rezolva criza locurilor în aceste instituții, așa încât familiile tinere să aibă unde să-și lase copiii în îngrijire.

Instituția antepreșcolară este a 8-a creșă finalizată până acum în cadrul programului, dar prima de dimensiuni mari, având o capacitatea de 110 locuri.

Clădirea a fost construită cu 17,7 milioane lei plus TVA de firma orădeană Da Vinci Construct & Proiect pe o suprafață de 2.400 metri pătrați.

Fiecare dintre cele 11 grupe de copii se va bucura de propriul spațiu, respectiv de săli separate de joacă, dormitoare, săli de activități, echipamente moderne și sistem de supraveghere video.

Potrivit explicațiilor date de primarul Florin Birta, în noua clădire vor fi mutate în această primăvară (până atunci urmând să se obțină autorizația de funcționare de la Ministerul Educației) cele 6 grupe de copii de la creșa Sf. Iosif, care funcționează într-un spațiu închiriat la parterul unui bloc din strada Bumbacului, iar alte 5 grupe vor fi nou înființate, conform listelor de așteptare existente la DASO, cu circa 160 – 180 de solicitări.

„Când am lansat programul „Sfânta Ana”, cu proiecte tip pentru grădinițe mari, de 110 locuri, medii, de 70 locuri, și mici, de 40 locuri, am avut grijă ca proiectele să prevadă toate facilitățile moderne. Această creșă este, zicem noi, la cele mai înalte standarde existente atunci când s-au făcut proiectele”, a spus ministrul Cseke Attila, după o scurtă ceremonie pentru semnarea documentelor de predare a investiției CNI către Primăria Oradea, care o va administra prin DASO. „Problema demografică este, din punctul nostru de vedere, stringentă. Cifrele nu arată deloc bine. În 2019 am avut 215.000 copii născuți, în 2023, anul pentru care avem cele mai recente cifre, arată o scădere abruptă de aproape 33%, la 155.000 nou-născuți. Când am pornit programul, am avut în vedere că România era pe ultimul loc în UE la procentajul de locuri disponibile în creșe. Guvernul trebuia să vină cu măsuri, iar acest program, Sfânta Ana, ajută în mod real familiile tinere cu copii mici”, a mai spus Cseke. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro