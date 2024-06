Victorie majoră pentru susținătorii dreptului la avort din SUA: Curtea Supremă susține în unanimitate accesul la pilula avortului mifepristona

Disponibilitatea unei pilule obișnuite de avort va rămâne neschimbată, a decis joi Curtea Supremă a SUA, într-o decizie unanimă de 9-0, oferind o victorie majoră susținătorilor dreptului la avort, care se temeau că instanța care a răsturnat cauza Roe vs. Wade în urmă cu doar doi ani va reduce și mai mult accesul la această procedură, notează The Guardian.

Cazul, o consolidare a cauzei Food and Drug Administration v Alliance for Hippocratic Medicine și Danco Laboratories LLC v Alliance for Hippocratic Medicine, se referea la capacitatea FDA de a reglementa mifepristona, unul dintre cele două medicamente utilizate în mod obișnuit în avorturile medicamentoase, care reprezintă în prezent peste 60% din toate avorturile din SUA și au devenit o țintă majoră a activiștilor anti-avort. O coaliție de opozanți ai avortului a încercat să convingă instanța supremă să anuleze o serie de măsuri luate de FDA pentru a extinde accesul la medicament, cum ar fi permiterea furnizorilor de servicii de avort să trimită mifepristona prin poștă pacienților – o cerere pe care judecătorii au primit-o cu scepticism în argumentele din martie ale cazului.

Opozanții avortului au susținut că, în cazul în care s-ar permite menținerea reglementărilor actuale ale FDA privind mifepristona, medicii anti-avort ar putea suferi prejudicii dacă ar trebui să trateze femeile care prezintă complicații cauzate de mifepristonă. Însă, în opinia majoritară de joi, judecătorul Brett Kavanaugh a respins acest argument, hotărând că activiștii anti-avort nu au dovedit că aveau dreptul legal, sau calitatea de a intenta cauza în primul rând.

„Deoarece reclamanții nu prescriu, nu produc, nu vând, nu fac publicitate la mifepristonă și nici nu sponsorizează un medicament concurent, reclamanții nu suferă niciun prejudiciu monetar direct din cauza acțiunilor FDA care relaxează reglementarea mifepristonei”, a scris Kavanaugh. „De asemenea, aceștia nu suferă nici prejudicii în ceea ce privește proprietatea lor sau valoarea proprietății lor, din cauza acțiunilor FDA. Deoarece reclamanții nu folosesc mifepristona, ei nu pot suferi, în mod evident, niciun prejudiciu fizic de pe urma acțiunilor FDA de relaxare a reglementării mifepristonei.”

În schimb, a spus el, activiștii anti-avort au încercat să promoveze „mai multe teorii complicate de cauzalitate” – niciuna dintre ele nu a îndeplinit pragul pentru stabilirea calității procesuale.

Decizia unanimă a marcat un moment rar de consens în privința avortului, o chestiune care a divizat curtea și țara.