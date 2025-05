Victor Negrescu (PSD): Vom creiona o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales. Cred că vom avea rapid un guvern pro-european. În PSD e nevoie de o regândire a modului cum facem politică/ Ce spune despre Marcel Ciolacu

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu afirmă că PSD va „creiona” o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales, în contextul în care Nicuşor Dan a declarat că îşi doreşte o coaliţie cu formaţiunile pro-occidentale PSD, PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale, fiind convins că România va avea „rapid un guvern pro-european”. În privinţa PSD, Negrescu crede că este prioritară o regândire a modului în care partidul face politică, aşa încât să fie „credibil” şi să poată „influenţa decizia publică în interesul cetăţenilor”. Despre Marcel Ciolacu în continuare în fruntea PSD, Negrescu spune că acest răspuns „îl va da Marcel Ciolacu” şi că toată lumea se aşteaptă să existe o discuţie în acest sens. „Nu cred că vom avea o noapte a cuţitelor lungi sau o luptă pentru putere, ci un dialog. PSD e totuşi cel mai mare partid politic în România şi tebuie să ne asumăm responsabilităţi abordând lucrurile aşa cum au cerut românii prin votul lor”, a subliniat Negrescu, transmite News.ro.

Victor Negrescu a declarat, luni, într-o intervenţie la Digi24, că prin votul lor românii au dat o lecţie de democraţie atât clasei politice, cât şi Europei în ansamblu, pentru că au venit în număr atât de mare pentru a susţine calea europeană şi calea democratică pentru România. Potrivit europarlamentarului social-democrat, rezultatul a fost „o respingere fermă a extremismului”, dar şi o „dorinţă de schimbare, dar nu orice fel de schimbare”, românii respingând „aroganţa”, „discursul agresiv”, „lipsa de seriozitate”.

„Cred că a fost mai mult decât un vot pentru un candidat, a fost un vot pentru aceste principii. Şi clar, România a transmis un semnal clar că îşi doreşte ca decidenţii să procedeze altfel, să existe o schimbare în bine şi totodată ca cei care sunt implicaţi politic să facă mai multe pentru ei”, a declarat Negrescu la Digi24.

În ceea ce priveşte viitorul PSD, Negrescu a spus că în partid va exista „o discuţie destul de aplicată” pentru a vedea modul în care va fi abordată situaţia posibilei participări la o coaliţie de guvernare.

„Vom creiona o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales în sensul acesta. Evident, cred că vom avea rapid un guvern pro-european. Formatul acestui guvern rămâne de văzut. Cred că Partidul Social-Democrat va avea o abordare constructivă. De altfel, dacă vă amintiţi, atunci când s-a discutat la nivelul Partidului Social-Democrat despre sustinerea domnului Nicuşor Dan, sau, de fapt, despre poziţionarea în aceste alegeri, eu am fost unul dintre cei doi lideri care am fost sceptici la această poziţionare şi am spus că nu e vorba despre candidat, este vorba despre a fi fidel valorilor pro-europeane. Şi, în consecinţă, astăzi, cred că Partidul Social Democrat trebuie să gândească soluţia cea mai bună pentru români în aşa fel încât oamenii să aibă încredere în noi, aşa că trebuie să avem un dialog, să vedem care sunt soluţiile pe masă, care sunt variantele posibile şi, la finalul zilei, să punem pe primul loc interesul românilor, nicidecum vreun interes politic”, a explicat Negrescu.

Negrescu a mai spus că, în opinia sa, este prioritară, la nivelul PSD, „o regândire” a modului în care partidul face politică, în aşa fel încât să fie „credibil” şi să poată influenţa decizia publică în interesul cetăţenilor.

„E mult prea devreme (n. red, să spună dacă partidul va fi la guvernare sau în opoziţie), domnul Nicuşor Dan spunea chiar aseară că va lua câteva săptămâni acest proces. În paralel cu acest proces, cu siguranţă vor fi discuţii la nivelul Partidului Social-Democrat. De principiu, astăzi, noi suntem axaţi în a recâştiga încrederea românilor, în a participa la această reconciliere naţională. Acestea sunt obiectivele noastre. Cum vom face lucrul acesta, va fi definit şi prin dialogul care va avea loc cu preşedintele României”, a spus Negrescu.

Întrebat despre posibilitatea ca Marcel Ciolacu să rămână în continuare în fruntea partidului, Negrescu a spus că răspunsul acesta îl va da Marcel Ciolacu şi că „toată lumea” se aşteaptă „să existe o discuţie cu domnia sa”.

„Totuşi a fost un premier al Partidului Social-Democrat cu rezultate pe multe paliere, un lider al Partidului pentru mult timp şi cred că răspunsul trebuie să vină de la domnia sa şi aşa vom proceda. Nu cred că vom avea o noapte a cuţitelor lungi sau o luptă pentru putere. Vom avea, mai degrabă, un dialog şi sper ca din dialog să reiasă soluţia viabilă pentru partid şi pentru România, pentru că totuşi este cel mai mare partid politic în România şi trebuie să ne asumăm responsabilităţi, trebuie să jucăm acest rol, dar abordând lucrurile aşa cum au cerut românii, inclusiv prin votul lor la aceste alegeri prezidenţiale”, a punctat victor Negrescu.

În legătură despre posibilitatea intrării PSD la guvernare şi cedării funcţiei de premier Partidului Naţional Liberal, dat fiind că Nicuşor Dan a spus că şi l-ar dori premier pe Ilie Bolojan, Victor Negrescu a spus că, după părerea sa, „ponderea fiecărui partid trebuie să fie respectată”.

„Şi din nou, cu tot respectul pentru orice personalitate politică, trebuie să respectăm această pondere parlamentară. Din nou, nu mi se pare nici acest lucru drept să ne îndreptăm spre o persoană, că nu există om providenţial. A mai existat acum, la aceste alegeri prezidenţiale, un om care se considera providenţial. Ne trebuie o echipă, dacă se va forma un guvern, şi echipa va fi cea care poate să facă reformele necesare, un premier fără miniştri buni nu poate face treabă, la fel, degeaba ai miniştri buni dacă premierul nu e în stare să coaguleze echipa. Aşa că haideţi să punem lucrul acesta pe primul loc şi de acolo vom porni discuţia, dar din nou Partidul Social Democrat mai degrabă astăzi este concentrat pe reconstrucţia sa în aşa fel încât să fie credibil pe viitor”, a precizat Negrescu.

Referitor la declaraţia liberalului Vasile Blaga potrici căreia dacă PSD va rămâne în opoziţie, va recurge la şantaj şi în acest fel România nu va putea adopta reformele de care are nevoie, Negrescu a spus că „s-a început prost”, inclusiv prin această declaraţie a lui Blaga.

„Cu tot respectul pentru domnul Blaga, atacurile la adresa PSD şi tot timpul PSD să fie de vină, nu este un lucru care ar face Partidul Social Democrat să abordeze lucrurile aşa cum ar trebui la aceste negocieri. Asta încercăm să evităm, ca din nou PSD să fie în mijlocul tuturor problemelor, tot timpul responsabil pentru tot, deşi sunt convins şi o spun foarte clar că PSD a făcut foarte multe lucruri bune, aşa că haideţi să le calmăm un pic şi să construim în aşa fel încât să evităm acele pericole menţionate corect. Da, problema deficitului, problema atragerii banilor europeni, unde există un ministru PNL, sunt multe lucruri care trebuie să fie corectate şi pentru asta o să contribuim indiferent în forma pe care vom alege noi împreună prin discuţiile care se vor purta”, a afirmat Negrescu, punctând că nu-şi doreşte ca ca PSD să fie „din nou un sac de box” pentru alte partide politice, ci îşi doreşte ca PSD să-şi poată promova politica, aceasta urmând să fie discuţia care se va purta în interiorul partidului.

„Să vedem cum vom face lucrul acesta, fie la guvernare, fie cu noi, susţinând guvernul, cu siguranţă, cum spuneam, vom avea un guvern pro-european (…). Sunt însă convins că vom găsi rapid o soluţie, de aceea avem aceste discuţii astăzi, mâine şi săptămâna în curs”, a conchis Victor Negrescu.