Vicepreşedintele USR Cluj Ciprian Rus a sesizat autorităţile după ce a găsit un „pachet suspect” sub maşina sa / „Era prins cu niște magneți foarte puternici. Înăutru am găsit ceva care semăna cu cristale. Mi-am dat seama că sunt substanțe suspecte”

Vicepreşedintele USR Cluj Ciprian Rus afirmă că a sesizat autorităţile după ce a identificat un „pachet suspect” sub maşina sa. „Aştept ca autorităţile competente care au preluat cazul, respectiv DIICOT, să mă anunţe ce substanţă a fost descoperită în pachetul suspect plasat sub maşina mea”, adaugă el, precizând ca va depune plângere penală, transmite News.ro.

UPDATE Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că analizele de laborator au indicat că în pachețel se aflau droguri, respectiv MMC.

”Am încredere că trăim într-un stat de drept! Vineri, 6 iunie, am sesizat personal autorităţile după ce, în urma unei vizite de rutină la un service auto, am identificat un pachet suspect sub maşina mea. Fără ezitare, am sunat la 112 şi am solicitat intervenţia Poliţiei. Sunt primul interesat ca lucrurile să fie lămurite cât mai rapid şi transparent”, a arătat Ciprian Rus, vicepreşedinte al USR Cluj, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că va depune plângere penală.

”Aştept ca autorităţile competente care au preluat cazul, respectiv DIICOT, să mă anunţe ce substanţă a fost descoperită in pachetul suspect plasat sub maşina mea, astfel încât plângerea penală pe care o voi depune sa fie una care sa cuprindă toate informaţiile necesare in acest caz. Vreau ca cei vinovaţi de această acţiune să fie identificaţi şi sancţionaţi în Justiţie şi voi utiliza în acest sens toate căile legale pe care le am la dispoziţie”, a subliniat el.

Contactat de Gândul , Ciprian Rus a povestit: „Îmi scârțâia o plăcuță, trebuia să mă duc în Ungaria, m-am dus la service auto să vadă de ce îmi scârțâie. În momentul în care au ridicat mașina pe elevator, mecanicul a glumit că mi-a pus soția sau cineva un dispozitiv GPS pe mașină să mă urmească. Am zis că ce dispozitiv?

M-am dus, mi-au arătat ce e, am pus mâna l-am dat jos, era prins cu niște magneți foarte puternici undeva în partea de jos a pragului mașinii către roata din spate, în așa fel încât să nu se vadă din afară. L-am luat jos, așa la palpare am zis că nu are ce GPS să fie că ăla nu îl învelești în sac de nailon ca și la coșul de gunoi. Am palpat părea și tare și moale, am zis că e interesant, hai să văd ce înăuntru. Am luat un cutter, am tot tăiat celofanul ăla negru și am găsit doi magneți mari și înăutru ceva care semăna cu cristale.”

„Mi-am dat seama că sunt substanțe suspecte. În momentul ăla le-am pus pe masă și am pus mâna pe telefon și am sunat la 112 să trimită ei pe cineva, le-am spus la telefon ce am găsit și că mi se par substanțe suspecte și că par a fi cristale de droguri. Au trimis politiția, poliția a venit, a făcut un proces verbal de constatare, au pus probele în ceva plicuri și au zis că vor pasa dosarul DIICOT-ului”, a mai spus senatorul.

Parlamentarul spune că nu știe cine i-ar fi putut pune punga suspectă și că așteaptă ca procurorii să ancheteze.

„Eu sunt senator, sunt pus să fac legi și alte instituții să pună în aplicare legile, le respect munca, în cazul de față munca DIICOT-ului, îi lăsăm pe dânșii să-și facă ancheta, să analizeze, dacă îmi cer informații le dau cu mare drag. … De la DIICOT eu nu am nicio informație despre ce ar fi, deci nu pot să mă pronunț nici că-s droguri, nici că-s droguri de mare risc, eu personal nu știu ce a fost acolo.”

Ciprian Rus a mai spus: „Singura temere este că s-a întâmplat ceva destul de grav și familia mea se simte amenințată”.

„Eu sunt cel care am sunat la poliție, eu sunt cel care mă simt amenințat. Cantitatea era destul de mare, din punctul meu de vedere valorează suficient de mult încât să fie rost de glume”, a mai spus Rus.