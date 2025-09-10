Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric

> Extinderea portofoliului cu servicii de energie electrică pentru joasă, medie și înaltă tensiune, care vin în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică.

> Alinierea cu obiectivele programului strategic “GreenUp” al Grupului Veolia, prin diversificarea soluțiilor pentru decarbonizare, precum producția de energie electrică solară și stocarea în sisteme de baterii.

> Creșterea capacității de implementare și a complexității soluțiilor oferite pentru marile proiecte din segmentul energiei regenerabile.

Veolia România anunță preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii românești specializate în proiectarea, execuția și mentenanța sistemelor electrice, precum și în producția de energie electrică solară și stocarea acesteia în sisteme de baterii. Achiziția marchează o etapă strategică: completează portofoliul de servicii de utilități publice oferite de Veolia în România și răspunde angajamentului asumat la nivel global, în cadrul programului GreenUp, dedicat tranziției ecologice și investițiilor în energie verde.

Prin această nouă achiziție, Veolia România își consolidează poziția de furnizor integrat de soluții energetice, adăugând expertiză esențială pentru segmentul de instalații electrice și proiecte fotovoltaice, într-un context în care tranziția energetică este o prioritate națională și europeană.

Clasată în top 10 companii românești de profil, General Me.el Electric activează pe piața locală de peste 30 de ani. În portofoliul său se regăsesc proiecte cu o capacitate totală instalată de peste 200 MW, inclusiv un parc fotovoltaic de 62 MW, aflat în execuție, precum și sisteme de stocare în baterii cu o capacitate cumulată de peste 15 MWh.

„Preluarea General Me.el Electric reprezintă pentru Veolia România un pas strategic, prin care continuăm investițiile la nivel național și accesăm acum un domeniu nou, cu un potențial semnificativ de creștere. Avem o activitate de 25 de ani pe piața românească, timp în care am evoluat constant prin inovație, colaborare sau atragere în cadrul grupului Veolia de companii locale specializate în furnizarea de soluții sustenabile, precum GME. Astfel că această tranzacție ne aduce o expertiză solidă, completează competențele noastre existente și întărește angajamentul Veolia pentru investiții sustenabile, cu impact concret asupra modernizării și dezvoltării infrastructurii energetice locale. Alături de echipa General Me.el – acționarii, managementul și angajații specializați, vom accelera creșterea companiei și a Veolia în România și vom livra proiecte de referință în sectorul instalațiilor electrice, așa cum o facem deja în domeniul gestionării resurselor de apă”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

În plus, datorită expertizei General Me.el Electric, Veolia România va continua să crească performanța sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare – domenii în care deja este lider de piață, prin implementarea unor soluții de reducere a amprentei de carbon și de asigurare a autosuficienței energetice pe termen lung.

În aceeași măsură, integrarea General Me.el Electric face parte din strategia GreenUp, inițiativa globală a Grupului Veolia menită să accelereze tranziția către surse regenerabile și soluții sustenabile în domeniul energiei. Această orientare vine în sprijinul eforturilor de decarbonizare și creștere a eficienței energetice, prin atragerea unor parteneri locali inovatori, cu expertiză dovedită în implementarea proiectelor verzi.

„Integrarea în Grupul Veolia – un lider global în domeniile sale de activitate, inclusiv pe zona de energie, reprezintă o oportunitate excelentă de creștere și dezvoltare pentru o inițiativă pornită la nivel antreprenorial acum mai bine de 30 de ani. În cadrul Grupului Veolia, vom avea acces la o expertiză globală, exemple de bune practici la nivel internațional, care ne vor ajuta să inovăm și să răspundem mai eficient nevoilor pieței locale, continuând să contribuim la dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic din România”, a declarat Valeriu Stoicescu, fondator General Me.el Electric.

Activitatea General Me.el Electric a cunoscut un ritm susținut de creștere, astfel că în anul 2024 afacerile companiei au urcat la peste 37 milioane euro, un plus de 22% comparativ cu anul anterior. Luând în considerare nevoia de finanțare și modernizare pentru sistemul energetic local, precum și volumul de lucrări și proiecte angajate, GME estimează că va atinge pragul de 50 de milioane de euro cifră de afaceri în următorii cinci ani.

În urma tranzacției, Veolia România preia întreaga echipă de 180 de angajați ai General Me.el Electric, majoritatea fiind implicați direct în activitatea operațională. Conducerea GME va păstra o participație în companie și va rămâne activă pentru a asigura continuitatea proiectelor în curs, beneficiind de resursele și know-how-ul Veolia la nivel internațional.

În 2024, Veolia a preluat o altă companie locală, prin care implementează în prezent soluția GeoExchange, cel mai avansat sistem care utilizează energia geotermală și pompele de căldură – pentru a asigura încălzirea, răcirea spațiilor, precum și apa caldă. De asemenea, compania oferă și soluții pentru captarea și reutilizarea energiei recuperate din apele uzate și din alte procese tehnologice.

Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu o prezență pe 5 continente și aproximativ 215.000 de angajați în întreaga lume, Grupul oferă soluții utile și practice pentru gestionarea apei, deșeurilor și energiei, care contribuie la o schimbare radicală a contextului actual. Prin intermediul celor trei divizii complementare, Veolia sprijină dezvoltarea accesului la resurse, precum și conservarea și refacerea acestora. În 2024, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 111 de milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 98 milioane de persoane, a produs 42 de milioane de megawați/oră de energie și a tratat 65 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 44,7 miliarde de euro în 2024 – www.veolia.ro.

În România, Veolia oferă soluții de management al apei și energiei. Cu 3.600 de angajați, compania acționează strategic la nivel local pentru a implementa servicii esențiale la cele mai înalte standarde de calitate și pentru a susține dezvoltarea orașelor inteligente, deservind peste 2.100.000 de consumatori.