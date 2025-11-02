Circa 150.000 de israelieni au comemorat la Tel Aviv 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin

La 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin, se estimează că 150.000 de oameni din Tel Aviv i-au adus un omagiu fostului prim-ministru sâmbătă seară, potrivit presei israeliene, transmite duminică dpa, preluată de Agerpres.

„Erau alte vremuri, când liderii încă îşi asumau responsabilitatea – prin cuvinte şi fapte. Responsabilitate – exact asta îşi doreşte Israelul astăzi”, a declarat fostul şef al Statului Major General, Gadi Eisenkot, în aplauzele participanţilor din Piaţa Rabin din centrul oraşului Tel Aviv.

Eisenkot s-a referit la criticile aduse de mulţi israelieni la adresa prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care neagă că ar avea vreo responsabilitate sau că ar fi făcut vreo greşeală în privinţa masacrului comis de gruparea islamistă palestiniană Hamas la 7 octombrie 2023.

Pentru a împiedica unele concesii faţă de palestinieni, un fanatic evreu l-a împuşcat mortal pe Rabin pe 4 noiembrie 1995, după un miting pentru pace. Crima a fost precedată de incitarea extremiştilor israelieni de dreapta împotriva prim-ministrului de atunci.

„Acum 30 de ani, la apogeul îngrozitor al unei campanii de denigrare necontrolate, Yitzhak Rabin cobora scările când un asasin josnic a tras trei gloanţe, ucigându-l pe prim-ministru şi distrugând procesul de pace”, au declarat organizatorii comemorării, potrivit ziarului Times of Israel.

Liderul opoziţiei, Yair Lapid, a exprimat sentimente similare. „Cele trei gloanţe trase aici, în piaţă, nu au fost menite doar să ucidă un lider, ci să stingă o idee”, a spus Lapid.

Procesul de pace de la Oslo, convenit cu palestinienii în 1993, era deja în criză înainte de asasinat. Cu toate acestea, moartea lui Rabin a marcat un punct de cotitură decisiv care a afectat grav procesul de pace de la Oslo din punct de vedere politic.

Soluţia cu două state căutată de Rabin este considerată acum greu de realizat şi este respinsă de Netanyahu.

Actualul premier israelian a fost acuzat în repetate rânduri că a contribuit la climatul politic care a înlesnit întrucâtva asasinarea lui Rabin.

De exemplu, cu o lună înainte de asasinat, Netanyahu a vorbit la o demonstraţie la Ierusalim, unde protestatarii au ţinut afişe care îl înfăţişau pe Rabin într-o uniformă nazistă.

„Asasinarea lui Rabin a fost rezultatul direct al polarizării şi incitării”, a apreciat Eisenkot.

Într-un interviu televizat cu puţin timp înainte de asasinarea lui Rabin, actualul ministru al securităţii naţionale de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a arătat o emblemă ruptă, furată de pe limuzina oficială a prim-ministrului, şi a ameninţat: „Dacă ajungem la maşina lui, putem ajunge şi la Rabin”.